Взимку тепло, влітку – холодно: науковці розробили нову покрівлю для будинків

Годі й говорити, що літо стає все більше пекучим, а зими теплішають. Та все ж трапляються й часи, коли кілька тижнів тримають "тріскучі" морози. Тому науковці намагаються допомогти людям з теплорегуляцією.

Влітку припікає, а взимку холодить. Це, звісно, не така й страшна проблема, якщо користуватися утепленням, опаленням та кондиціонерами. Але це все – не дуже енергоефективно. Тому інженери Berkeley Lab вирішили зробити процес терморегуляції якомога практичнішим. Для цього вони розробили "розумний" матеріали, яким можна вкривати дах. Влітку він буде ефективно відбивати сонячне проміння та не даватиме нагріватися будинку, а взимку, навпаки, допомагатиме зберігати тепло.

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Так відбувається тестування адаптивного терморегулюючого матеріалу / Фото New Atlas

Детальніше про розробку

Новий матеріал отримав назву TARC (temperature-adaptive radiative coating). Розробити "розумну" крівлю вдалося, використавши так званий діоксид ванадія (VO2) Цікавинка у тому, що ця сполука, досягаючи температури 67 градусів за Цельсієм, стає електропровідною, але водночас не проводить тепло. Інженери використали цю властивість.

Тепер ми маємо матеріал, який під час підвищення температури починає поглинати тепло та відразу ж "віддавати" його у середовище у вигляді інфрачервоного випромінювання. Завдяки цьому сам будинок не буде нагріватися.

Та коли температура середовища опускається нижче певної межі, TARC стає "прозорим" для тепла, тому Сонце практично наскрізь "прострілюватиме" матеріал променями й віддаватиме тепло будинку.

Винахідники протестували TARC й отримали позитивний результат:

Під час випробувань матеріал відбив 75% сонячних променів та "віддав" у навколишній простір 90% отриманого випромінювання. Це усе відбувалося за умови, що температура на вулиці була вищою за 30 градусів за Цельсієм.

Коли температура опустилася до 15 градусів, TARC "віддавав" уже не 90, а 20% випромінювання.

Спеціалісти Berkeley Lab підрахували, що використовуючи їхню розробку, домовласники США зможуть заощадити щонайменше 10% свого прибутку, адже будуть платити менше за комунальні послуги.