Наразі відомо небагато. Михайло Федоров на своїй сторінці в телеграмі опублікував повідомлення про відкриття офісу.

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Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн") як представництво компанії SpaceX щойно зареєстровано в Україні!

– написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Раніше стало відомо про те, що Мінцифри планує збудувати в Україні наземну станцію Starlink. Потрібно це, щоб покращити якість супутникового інтернету для всіх українців, адже за даними тестів швидкості, якість доступу коливається у різних частинах України.

Офіційних коментарів від компанії чи Ілона Маска поки немає. Обліковий запис Starlink у твітері ретвітнув публікацію Михайла Федорова, однак своїх також не робив.