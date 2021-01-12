Кабінет міністрів України оголосив про запуск у 2021 році національної платформи електронної демократії "ВзаємоДія". Платформа міститиме різні інструменти, сервіси та можливості залучення громадян до процесу прийняття рішень і отримання інформації.

У Кабміні зазначили, що перші функції на платформі будуть доступні для користувачів вже навесні 2021 року. На повну ж платформа повинна запрацювати у 2023 році, повідомляє 24 канал.

Важливо В Україні введуть електронний кабінет пацієнта: що це таке та для чого він потрібен

Ми б хотіли створити таку цифрову країну, в якій не було б бар'єрів у спілкуванні між громадянами країни і представниками органів державної влади. Ми б хотіли, щоб цей діалог був гнучким і прозорим. Наша мета, щоб держава почула кожного. Для цього ми анонсуємо запуск в цьому році національної платформи е-демократії "ВзаємоДія",

– зазначила заступниця міністра цифровий трансформації України Людмила Рабчинська на брифінгу.

Якого функціоналу слід очікувати

Рабчинська додала, що впродовж 2021-2023 років на платформі з'являться наступні функції:

електронні звернення та електронні запити;

електронні консультації за проєктами нормативних актів;

електронні петиції;

електронні конкурси з відбору проєктів на держфінансування;

електронне голосування за членів громадських рад в органах держвлади;

електронна експертиза діяльності органів держвлади;

електронний громадський бюджет;

доступ до урядової інформації.

За словами державного секретаря Кабінету міністрів Олександра Яреми, платформа "ВзаємоДія" стане одним з основних елементів реалізації національної стратегії "Сприяння розвитку громадянського суспільства".

Варто зазначити, що платформа розробляється як частина вже діючої ініціативи партнерства "Відкритий уряд".