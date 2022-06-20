У В'єтнамі запрацювали роботизовані перехоплювачі річкового сміття: до чого тут Coldplay

Відтепер пейзаж плавучих ринків В'єтнаму доповнився футуристичними роботизованими прибиральниками. Головним завданням дронів є захоплення пластикових відходів та іншого сміття в дельті річки Меконга.

Це робиться з метою уникнення відпливу сміття в океан. Роботизовані прибиральники приєдналися до своїх побратимів, які вже діють в Азії – від Малайзії до Індонезії.

Не пропустіть Запрацювала перша у світі газова турбіна на чистому водні

Автономні дрони-прибиральники Interceptor розроблені неурядовою організацією Ocean Cleanup, яка отримує кошти та підтримку від компаній Coca-Cola і Kia до музичних колективів на кшталт британської Coldplay. У Kia заявляють, що отриманий пластик застосовуватиметься у виробництві.

Як працюють дрони Interceptor

Напівавтономні кораблі Interceptor (перехоплювач) використовують сонячну енергію і збирають із води сміття – всередині розташований конвеєр, що автоматично розподіляє його в шість спеціальних баків, а електроніка стежить за рівномірним наповненням кожного. Вартість кожного корабля становить близько 500 тисяч доларів.

За словами представника Ocean Cleanup, це тимчасове рішення, що дозволяє знизити рівень забруднення океану пластиком, доки не буде знайдено більш ефективний і масштабний варіант. Організація заявляє, що не може займатися очищенням річок та океанів безкінечно.



Автономний човен Interceptor / Фото Ocean Cleanup

Рівень забруднення річок катастрофічний

За даними природоохоронної групи Break Free From Plastic, яка буквально підраховує кількість етикеток різних брендів на смітті, за підсумками 2021 року найактивнішим джерелом сміття четвертий рік поспіль є Coca-Cola. Водночас від гіганта не відстають такі бренди, як:

PepsiCo,

Unilever

і Nestlé.

При цьому екологи стверджують, що такі компанії часто ховаються за "зеленими ініціативами", активно оплачуючи природоохоронні заходи та проєкти, але далі продовжуючи забруднювати довкілля.

У травні 2022 року група назвала В'єтнам однією з чотирьох головних країн забруднювачів океану. Як повідомляє Nikkei Asian Review, причина у тому, що багаті країни буквально відправляють свої відходи до Азії.

Coca-Cola активно допомагає

У Coca-Cola вже спонсорують кораблі для очищення 15 річок і обіцяють вже до 2025 року запровадити 100% екоупаковку, яка розкладається. Крім того, компанія має намір повернутися до випробуваної часом моделі – до 2030 року вона розраховує постачати кожен четвертий напій у багаторазові ємності, що підлягають поверненню.

Читайте на сайті У Китаї збудували перший у світі комплекс космічної електростанції як він функціонуватиме

Скільки часу дрони прибиратимуть дельту Меконга

Пілотний проєкт у В'єтнамі триватиме приблизно до вересня, місцеві жителі вже передають Ocean Cleanup пропозиції, що потенційно дозволяють зробити сміття більш ефективним. В організації наголошують, що не допустять використання ініціатив своєї групи для "зеленого камуфляжу" корпораціями – кожного спонсора перевіряють на готовність до самозмін задля збереження довкілля.

То до чого ж тут Coldplay

Що стосується Coldplay, то сплативши за будівництво одного перехоплювача, надалі група має намір просувати ідею очищення океанів від пластику доступними їй засобами.