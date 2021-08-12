У науковців є обґрунтовані підозри, що вулканічні процеси на Венері досі відбуваються або ж відбувалися зовсім нещодавно у геологічних мірках. Точно визначити це тяжко через щільну атмосферу, яка не дозволяє подивитися на поверхню. Але вчені знайшли вихід, ретельно дослідивши дані, які були отримані понад 30 років тому.

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Вулканізм на Венері: дивитись відео онлайн

Звідки вчені знають про венеріанський вулканізм

У 1989 році на орбіту довкола Венери вийшла автоматична міжпланетна станція (АМС) Magellan. Вона створила карту поверхні планети, використовуючи радіолокацію. Науковці використали це, щоб уважно дослідити топографію та гравітаційну карту "сестри Землі".

Вчені шукали розв'язання одного парадоксу. На Венері дуже мало ударних кратерів, якщо порівнювати з Меркурієм або Марсом. Невелика кількість кратерів означає, що їх щось "стирає" з поверхні Венери.

Використавши набори даних з "Магеллану", вчені помітили, як старий вулкан деформує поверхню планети довкола себе. Венеріанська земля прогинається під вагою вулкана.

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Порівнявши рівень "прогину" з очікуваним, вчені прийшли до висновку, що вулкан є молодим в геологічному плані. Це може свідчити про нещодавню вулканічну активність або про те, що вулканізм на Венері існує й сьогодні.

Науковці зі всього світу чекають кінця двадцятих років, адже тоді до Венери має відправитися відразу кілька дослідницьких апаратів: станція Європейського космічного агентства EnVision відправить у 2031-2033 році, а дослідницькі апарати NASA DAVINCI+ та VERITAS полетять до "ранкової зорі" між 2028 та 2030 роками.

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