Повернення до питання потенційної населеності Венери відбулося восени минулого року, коли було оголошено про виявлення в її атмосфері на висоті близько 53-61 кілометрів від поверхні планети газу фосфіну, який вважається потенційним біомаркером для кам'янистих екзопланет.

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Згодом результати булт побічно підтверджені архівними даними автоматичних апаратів, однак автори відкриття після його критики у ході повторного аналізу даних дали нову, меншу оцінку вмісту фосфіну у хмарах Венери. При цьому спочатку заявлялося, що присутність фосфіну важко пояснити за допомогою хімічних процесів в атмосфері або на поверхні планети, включаючи вулканізм, проте і біологічний шлях утворення цієї речовини як результату життєдіяльності мікроорганізмів наразі погано вивчений.

Вчені припускають, що фосфін таки є результатом вулканічної активності на Венері

Дослідники Нгок Чіонг і Джонатан Лунін з Корнельського університету опублікували роботу, яка вказує на правдоподібність хімічних процесів, пов'язаних з вулканізмом, як абіотичним джерелом венеріанського фосфіну.

Передбачається, що фосфіди металів надходять з глибоких шарів мантії планети на її поверхню під час плюмових вулканічних процесів, а потім потрапляють в атмосферу у вигляді пилу в результаті вибухових вивержень. В атмосфері ж фосфіди, перебуваючи в аерозольному шарі, реагують з сірчаною кислотою, утворюючи фосфін.

Довідка. Плюм – гарячий потік мантії, що рухається незалежно від конвективних течій у ній (Джерело – Вікіпедія).

Вчені провели розрахунки темпів втрати і поповнення фосфіну у атмосфері Венери з використанням даних про лабораторні експерименти у ході різних хімічних реакцій. Виявилося, що вибухове виверження, подібне Кракатау, з об'ємом викиду близько десяти кубічних кілометрів, закине на висоту 40-80 кілометрів достатню кількість фосфідів, щоб утворився фосфін.

На активний вулканізм а Венері вказують епізодичні сплески вмісту діоксиду сірки у верхній частині хмарного покриву планети, а також зміна кількості туману над хмарами. Крім того, час життя фосфіну в найбільш стабільних шарах атмосфери Венери може бути набагато довшим, ніж на Землі через набагато меншу концентрації радикалів ОН.

Що вчені кажуть про результати власного дослідження

Дослідники відзначають, що їх робота носить поки що лише оціночний характер і вимагає подальших, більш масштабних досліджень Венери як на предмет пошуку активних вулканів, так і точного визначення вмісту фосфіну на різних висотах в атмосфері Венери, які повинні проводити орбітальні або спускові апарати.