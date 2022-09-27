Січневе виверження вулкана поблизу островів Тонга ще довго нагріватиме Землю: що з'ясували вчені

Підводний вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай вибухнув 14 січня 2022 року. Через понад вісім місяців вчені все ще аналізують наслідки та заявляють, що він може ще більше нагріти планету.

Нещодавно дослідники підрахували, що це виверження викинуло в атмосферу приголомшливі 50 мільйонів тонн водяної пари, на додаток до величезної кількості попелу і вулканічних газів. Це збільшило вміст водяної пари в атмосфері на 5% і матиме довготривалі негативні наслідки.

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Наслідки виверження

Виверження вулкана поблизу островів Тонга розпочалося 13 січня і досягло піку через два дні. Воно стало найпотужнішим за останні десятиліття на Землі. Вибух поширився на 260 кілометрів і породив стовпи попелу, пари та газу, що злетіли в повітря на понад 20 кілометрів, згідно з даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA).

Великі виверження вулканів зазвичай охолоджують планету, викидаючи діоксид сірки та попіл у верхні шари атмосфери, які фільтрують сонячне випромінювання. Однак у цьому випадку все сталося дещо інакше. Хоча цей підводний вулкан викинув приблизно 441 000 тонн діоксиду сірки, він також підняв значну кількість води в стратосферу. Протягом 24 годин після виверження шлейф пари та крапель води поширився на 28 кілометрів в атмосферу.

Дослідники проаналізували кількість вологи в шлейфах, оцінивши дані, зібрані радіозондами, які прикріпили до метеорологічних аеростатів і відправили вгору до вулканічних шлейфів. Коли ці прилади піднімаються в атмосфері, їхні датчики вимірюють температуру, атмосферний тиск і відносну вологість, передаючи ці дані на приймач вченим.



Виверження вулкана Hunga Tonga-Hunga Ha'apai / Фото Joshua Stevens/NASA Earth Observatory, using GOES-17 imagery courtesy of NOAA and NESDIS

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