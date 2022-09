Нещодавно дослідники підрахували, що це виверження викинуло в атмосферу приголомшливі 50 мільйонів тонн водяної пари, на додаток до величезної кількості попелу і вулканічних газів. Це збільшило вміст водяної пари в атмосфері на 5% і матиме довготривалі негативні наслідки.

Наслідки виверження

Виверження вулкана поблизу островів Тонга розпочалося 13 січня і досягло піку через два дні. Воно стало найпотужнішим за останні десятиліття на Землі. Вибух поширився на 260 кілометрів і породив стовпи попелу, пари та газу, що злетіли в повітря на понад 20 кілометрів, згідно з даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA).

Великі виверження вулканів зазвичай охолоджують планету, викидаючи діоксид сірки та попіл у верхні шари атмосфери, які фільтрують сонячне випромінювання. Однак у цьому випадку все сталося дещо інакше. Хоча цей підводний вулкан викинув приблизно 441 000 тонн діоксиду сірки, він також підняв значну кількість води в стратосферу. Протягом 24 годин після виверження шлейф пари та крапель води поширився на 28 кілометрів в атмосферу.

Дослідники проаналізували кількість вологи в шлейфах, оцінивши дані, зібрані радіозондами, які прикріпили до метеорологічних аеростатів і відправили вгору до вулканічних шлейфів. Коли ці прилади піднімаються в атмосфері, їхні датчики вимірюють температуру, атмосферний тиск і відносну вологість, передаючи ці дані на приймач вченим.



Виверження вулкана Hunga Tonga-Hunga Ha'apai / Фото Joshua Stevens/NASA Earth Observatory, using GOES-17 imagery courtesy of NOAA and NESDIS

Чому це погано