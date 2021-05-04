Послуги комунальників тепер не потрібні: у Гельсінкі на вулицях з'явився робот-пилосос

Якщо раніше роботи-пилесоси ми бачили лише вдома, то відтепер вони з'являться на вулицях европейских міст. Автоматизована машина зможе багато годин поспіль чистити дороги від бруду без втручання людини.

Таку інновацію впроваджує в життя фінська компанія Trombia Technologies. Повністю автоматизований робот-пилосос Trombia Free уже прибирає велосипедну вулицю Баана, що у Гельсінкі. Ночами він чистить інші вулиці столиці Фінляндії.

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Trombia Free підмітає вулицю: дивіться відео онлайн

Робопилесос має 3,52 метра в довжину та 2,3 метра в ширину. Ширина може збільшитися до 3 метрів, якщо встановити додаткові щітки для прибирання.

Робот оснащений камерами та лідарами, що дозволяє йому успішно працювати повністю автономно та самотужки уникати зіткнень з навколишніми предметами.

Що таке лідар? Це пристрій для вимірювання відстані за допомогою лазера. Він точно заміряє час, який проходить між початком роботи лазера та поверненням його в приймач внаслідок відбиття від поверхні. Завдяки лідарам можна створювати трьохвимірну карту поверхні.

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Максимальна швидкість руху Trombia Free сягає 25 кілометрів на годину. Проте під час прибирання машина, як правило, рухається зі швидкістю 2-6 кілометрів на годину. В такому режимі робот може працювати до 17 годин.

У Норвегії та Німеччині тестові машини можуть з'явитися уже влітку 2021 року. Продажі перших серійних роботів почнуться у 2022 році.