Як пише джерело, обстріли українських міст є настільки серйозними, що вторгнення можна буквально побачити з космосу. Це є ще одним шокуючим нагадуванням про руйнівні масштаби війни.

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Війна очима МКС

Коли ти в космосі, спочатку відчуваєш себе таким далеким,

– каже астронавт Маттіас Маурер.

Він додає, що вторгнення "було добре видно неозброєним оком з космосу". Помітними були й "величезні чорні стовпи диму над такими містами, як Маріуполь".

Він згадує про перші ознаки, які свідчили про початок масштабного конфлікту:

На початку війни вся країна потемніла вночі. Насправді люди впізнали тільки Київ. Наслідки можна було побачити в перші ж дні війни. У Києві вночі було видно спалахи світла,

– сказав він ARD.

Незручні розмови

Попри присутність Росії на Міжнародній космічній станції, Маурер стверджує, що всі члени екіпажу досить швидко погодилися з тим фактом, що "в Україні відбуваються жахливі речі". Раніше видання Futurism публікувало матеріал про складнощі співіснування з росіянами на МКС. І хоч ситуація останнім часом є дещо більш напруженою, ніж зазвичай, загалом все залишається цивілізованим і мирним, з єдиною помітною відмінністю, що полягає у випадкових "незручних розмовах".

Наприклад, під час кіноночі, розповідає астронавт NASA Марк Ванде Хей, який нещодавно провів 355 днів на борту МКС, екіпаж дивився фільм, де усіма негативними персонажами були саме росіяни.

В один момент я зрозумів, що всі погані хлопці — росіяни. [...] Я подивився на своїх товаришів космонавтів і сказав: "Що ти відчуваєш?" І вони сказали: "Це трохи страшно, коли ми бачимо, що всі в Сполучених Штатах, ЗМІ в Сполучених Штатах зображують росіян як поганих хлопців",

– каже Марк Ванде Хей.

За його словами, команда адаптувалася, прийнявши стратегію, за якою "кожен почергово вибирав фільм, який вони дивилися.