Фотограф Джек Баєр нерідко публікує у своєму твітері і на каналі YouTube цікаві фотографії та ролики, присвячені космічній тематиці. У одній зі свіжих записів він розмістив прискорене відео процесу встановлення плит термічного захисту на секцію одного з майбутніх прототипів багаторазового корабля Starship.

SpaceX поступово починає збільшувати кількість плиток теплозахисного екрану – якщо на SN8 їх, по суті, не було, то на SN11 ними покрита вже помітна частина ракети. Можливо, в найближчі місяці ми побачимо прототип з повноцінним тепловим захистом (він повинен запобігти руйнуванню корабля при нагріванні під час входу в атмосферу Землі).

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Процес встановлення термозахисних плит на корабель Starship: дивіться відео

Підготовка до випробувального польоту Starship SN11

За словами Ілона Маска, в SN11 було внесено безліч змін з метою виправити виявлені під час попередніх випробувань недоліків. Він пояснив, що прототип SN10 вибухнув після посадки, тому що двигунам не вистачило потужності у результаті витоку гелію з паливного бака.

3 березня SpaceX запустила прототип Starship SN10 на висоту 10 кілометрів і зуміла приземлити його, хоча ракета вибухнула через вісім хвилин після посадки. Це було третє польотне випробування після двох запусків Starship, SN9 і SN8, на ту ж висоту – прототипам вдалося злетіти і провести потрібні маневри, але вони розбилися при посадці.

Наразі нова версія Starship SN11 готується до вогневих випробувань двигунів. FFA дало дозвіл SpaceX на проведення польотних випробувань SN11 при тому, що розслідування вибуху SN10 ще не завершене. Це хороший знак, який свідчить про те, що політ Starship SN11 на висоту 10 кілометрів може відбутися вже до кінця цього тижня.

Робота над Starship

SpaceX поступово вносить зміни та оновлення у конструкцію Starship після кожного випробувального польоту. Ракета має висоту близько 50 метрів – поточні прототипи приводяться в рух трьома ракетними двигунами Raptor, а остаточна версія отримає шість таких двигунів. Сам корабель – лише частина величезної повністю багаторазової системи, яка включатиме, крім Starship, також 70-метрову надважку ракету перший ступінь Super Heavy з 30 двигунами Raptor. Уся система буде придатною для повноцінного повторного використання.

Компанія заявила, що Starship в результаті зможе доставляти до 100-110 тонн на низьку навколоземну орбіту.