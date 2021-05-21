Навіщо встановлювати додатки в обхід Google Play

Причин тут може бути кілька. По-перше, деякі ігри або програми можуть бути не доступні у вашій країні. Навіщо чекати, якщо можна завантажити і встановити вже зараз? Також чимало додатків спершу тестуються перед потраплянням в Google Play.

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По-друге, відсутність доступу до магазину Google. Така проблема раніше була рідкістю і стосувалася хіба що китайських версій смартфонівт. Google Play міг просто не відкриватися чи не бути встановлений. Сьогодні ж питання особливо актуальне для власників пристроїв Huawei. І хоч AppGallery містить майже усі потрібні додатки, може статися так, що саме того екзотичного додатка, який ви шукаєте там не буде..

По-третє, просто загальне небажання користуватися Google Play. Це стосується загалом лише техноблогерів. Іноді необхідно встановити додаток просто аби протестувати його чи перевірити роботу нового смартфона, але кожного разу реєструватися бажання не має.

Як встановити додаток в обхід Google Play

Загалом є кілька варіантів вирішення цього нетривіального завдання:

ручне встановлення;

або сторонній магазин додатків.

Спосіб 1 – ручне встановлення

Цей варіант непростий, але завдяки ньому можна встановити apk-файл на Android-смартфон. Розберемо по кроково як це зробити правильно.

Пошук і встановлення

Існує безліч неофіційних сайтів з базою файлів apk, але не всі вони безпечні. Важливо використовувати лише перевірені ресурси, інакше ічнує чимала ймовірність підхопити шкідливий файл, який викраде ваші дані, або одразу гроші.

Один з перевірених ресурсів – APKmirror. Цей сайт належить тій же компанії, що володіє західним інформаційним ресурсом Android Police. Усі файли перед публікацією на сайт проходять перевірку на віруси та цифровий підпис і це організовано краще ніж на смаому Google Play.

Після відкриття сторінки, потрібно обрати потрібну програму зі списку або вказати її у пошуку в верхньому правому куті. У результатах пошуку будуть показані всі можливі версії додатків. Це зручно, якщо у вас старий смартфон, якому не доступі останні версії Android і, як наслідок, оновлені програми.

Натискаємо на кнопку See available apks, далі на потрібну версію файлу і, нарешті, на кнопку Download apk. Після цього почнеться завантаження файлу.



APKmirror зручний та не дуже швидкий спосіб / Скриншоти 24 канал

Важливо. Нехай велика кількість рекламних банерів вас не лякає – людям же потрібно з чогось заробляти і реклама у магазині, це один з тих варіантів, який робить ресурс безкоштовним для користувачів.

Встановлення завантаженого файлу

Щоб знайти завантажений файл, необхідно відкрити шторку сповіщень або зайти у розділ "Завантаження" вашого браузера. Також можна відкрити однойменний додаток прямо на смартфоні, він показує усі нещодавно завантажені файли.

Натискаємо на файл і система безпеки повідомить, що для встановлення APK необхідно надати права на встановлення додатків з невідомих джерел:

натискаємо "Налаштування";

перемикаємо тумблер;

повертаємося назад.

Якщо ви все зробили правильно, смартфон запропонує встановити додаток. Після встановлення можемо відкрити додаток.

Процес дуже простий, але все одно займає деякий час, у порівнянні зі стандартним встановленням через магазин Google. Тому можна скористатися другим варіантом.

Спосіб 2 – сторонній магазин додатків

У випадку зі смартфонами Huawei, компанія пропонує свій магазин додатків AppGallery. І там є переважна більшість усіх необхідних для роботи смартфона програм і не тільки. Однак існують інші варіанти, які пропонують схожі можливості із завантаженням додатків з сайту APKmirror тільки зі значно швидшою установкою.

Одним з таких сервісів є APKPure. Тут можна піти декількома шляхами – завантажити будь-який з доступних apk і встановити, як описано у Способі 1, або встановити магазин сервісу.



APKpure – зручний магазин додатків, однак тут є не все / Фото APKpure

Після завантаження apk-магазину і встановлення, ви отримуєте окремий додаток, основною перевагою якого є відсутність необхідності авторизації. Принцип приблизно той же, що в магазині Google Play або при ручному встановленні:

завантажили apk;

встановили;

радіємо додатку.

Але варто врахувати, що у магазині є далеко не всі файли, тож іноді доведеться звертатися і до Способу 1 аби встановити бета-версію додатка, його старшу збірку чи додаток, який недоступний у вашому регіоні.

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На завершення дамо ключову пораду. Який би з варіантів ви не використовували, варто перш за все дотримуватися базових правил безпеки. Не завантажуйте додаток про який ви не знаєте з невідомих вам джерел.

Перед завантаженням та встановленням уважно прочитайте інформацію про додаток та переконайтеся чи справді він вам потрібен, адже завантажуючи додатки з невідомих джерел ви повинні усвідомлювати та приймати усі ризики.