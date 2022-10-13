Додаток єППО вийшов для Android: долучайтесь до протиповітряної оборони
Джерело:Телеграм-канал "Оперативний ЗСУ"
Конструкторська група "Технарі" розробила додаток під назвою єППО, який дає можливість повідомити про ракети, дрони, літаки чи гелікоптери ворога. Версія для Android пройшла перевірку й уже доступна для завантажування з Play Маркета.
Щоб завантажити додаток, перейдіть за посиланням. Кожен громадянин України може долучитись до протиракетної та протиповітряної оборони.
Цікаво Жителі Москви та інших російських міст почали отримувати повістки у WhatsApp
Як це працює
Після встановлення додатка необхідно пройти авторизацію за допомогою Дії, тому рекомендуємо заздалегідь усе налаштувати, щоб не довелося витрачати на це час у непідходящий момент. Щоб переконатись, що все працює справно, натисніть кнопку "Тест".
Якщо ви помітили повітряну ціль, наприклад крилату ракету чи дрон камікадзе, скористайтесь додатком єППО.
- Для початку оберіть тип цілі – ракета, безпілотник, літак, гелікоптер, вибух.
- Направте смартфон у напрямку руху об'єкта.
- Натисніть на велику червону кнопку.
Фахівці ППО побачать відмітку на мапі, вона доповнить радіолокаційну інформацію і допоможе збити ворожу ціль.
Чому це необхідно
Через кривизну земної кулі локатори бачать низьковисотні повітряні цілі лише з короткої відстані. Тому крилаті ракети й безпілотники ховаються від ППО на малих висотах. Але побачити й почути ракету чи дрон можуть люди уздовж їхніх траєкторій.
Версія для iOS
Версія для iOS уже тестується. Однак точної дати її виходу поки немає.