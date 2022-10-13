Додаток єППО вийшов для Android: долучайтесь до протиповітряної оборони

Конструкторська група "Технарі" розробила додаток під назвою єППО, який дає можливість повідомити про ракети, дрони, літаки чи гелікоптери ворога. Версія для Android пройшла перевірку й уже доступна для завантажування з Play Маркета.

Щоб завантажити додаток, перейдіть за посиланням. Кожен громадянин України може долучитись до протиракетної та протиповітряної оборони.

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Як це працює

Після встановлення додатка необхідно пройти авторизацію за допомогою Дії, тому рекомендуємо заздалегідь усе налаштувати, щоб не довелося витрачати на це час у непідходящий момент. Щоб переконатись, що все працює справно, натисніть кнопку "Тест".

Якщо ви помітили повітряну ціль, наприклад крилату ракету чи дрон камікадзе, скористайтесь додатком єППО.

Для початку оберіть тип цілі – ракета, безпілотник, літак, гелікоптер, вибух.

Направте смартфон у напрямку руху об'єкта.

Натисніть на велику червону кнопку.

Фахівці ППО побачать відмітку на мапі, вона доповнить радіолокаційну інформацію і допоможе збити ворожу ціль.

Чому це необхідно

Через кривизну земної кулі локатори бачать низьковисотні повітряні цілі лише з короткої відстані. Тому крилаті ракети й безпілотники ховаються від ППО на малих висотах. Але побачити й почути ракету чи дрон можуть люди уздовж їхніх траєкторій.

Версія для iOS

Версія для iOS уже тестується. Однак точної дати її виходу поки немає.