Вслід за Китаєм: поліція Берліна заборонила електромобілям Tesla заїжджати на свої об'єкти

Нещодавно ми писали про те, що китайське місто, яке щороку приймає з'їзд керівництва країни, заборонило автомобілям Tesla в'їзд на свою територію. Тепер те саме зробила берлінська поліція.

У поліції побоюються проблем з безпекою та конфіденційністю. Як і китайська влада, вони занепокоєні через те, що камери, встановлені на транспортних засобах, "занадто інтенсивно знімають оточення".

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Tesla під забороною

Заборона, як дізналися німецькі ЗМІ, поширюється на "всю власність поліцейського управління та управління Державної кримінальної поліції Берліна.

Проблема полягає в тому, що камери в автомобілях Tesla знімають постійно. Таким чином, вони можуть записувати співробітників поліції, поліцейські машини, охорону приміщень поліції або інших людей у приміщенні.

Як вказали в правоохоронних органах, відео будуть постійно зберігатися на серверах європейської штаб-квартири Tesla в Нідерландах.

Як саме обробляються записи, неясно.

Над цією проблемою задумалися ще в січні, а причиною тому став репортаж телеканалу ZDF. Тоді поліція дізналася, що "всі моделі автомобілів від виробника Tesla роблять постійні, незалежні від подій відеозаписи всього оточення транспортного засобу та експортують ці записи" .

. Поліція також розглядає й інші заходи, зокрема створення спеціальних доріжок і паркувальних місць для автомобілів Tesla, які були б огороджені від певних територій.

В електромобілях Tesla є кілька камер, наприклад, для допомоги водієві при парковці або для самостійної парковки на автопілоті. Вісім камер забезпечують кругове спостереження за навколишнім середовищем з охопленням в 360 градусів. Системи також функціонують як відеореєстратори, які постійно знімають, щоб мати можливість зрозуміти, що сталося під час аварії. Крім того, з 2019 року Tesla пропонує "сторожовий режим", який власники машини повинні самостійно активувати. Навіть якщо автомобіль припаркований, камери постійно знімають околиці й записують усе навколо, як тільки спрацьовує сигналізація наближення.

Нагадаємо, з 1 липня автомобілі Tesla не зможуть в’їхати в курортне місто Бейдайхе на півночі Китаю через побоювання щодо того, що камери стежитимуть за зустріччю лідерів країни. Заборона триватиме два місяці.