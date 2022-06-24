У поліції побоюються проблем з безпекою та конфіденційністю. Як і китайська влада, вони занепокоєні через те, що камери, встановлені на транспортних засобах, "занадто інтенсивно знімають оточення".
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Tesla під забороною
- Заборона, як дізналися німецькі ЗМІ, поширюється на "всю власність поліцейського управління та управління Державної кримінальної поліції Берліна.
- Проблема полягає в тому, що камери в автомобілях Tesla знімають постійно. Таким чином, вони можуть записувати співробітників поліції, поліцейські машини, охорону приміщень поліції або інших людей у приміщенні.
- Як вказали в правоохоронних органах, відео будуть постійно зберігатися на серверах європейської штаб-квартири Tesla в Нідерландах.
- Як саме обробляються записи, неясно.
- Над цією проблемою задумалися ще в січні, а причиною тому став репортаж телеканалу ZDF. Тоді поліція дізналася, що "всі моделі автомобілів від виробника Tesla роблять постійні, незалежні від подій відеозаписи всього оточення транспортного засобу та експортують ці записи".
- Поліція також розглядає й інші заходи, зокрема створення спеціальних доріжок і паркувальних місць для автомобілів Tesla, які були б огороджені від певних територій.
Нагадаємо, з 1 липня автомобілі Tesla не зможуть в’їхати в курортне місто Бейдайхе на півночі Китаю через побоювання щодо того, що камери стежитимуть за зустріччю лідерів країни. Заборона триватиме два місяці.