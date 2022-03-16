Кібервійна, яку об'єднання хакерів Anonymous оголосило рашистам, продовжується. Як повідомляють, ця атака завдала величезної шкоди. Особливо тому, що знищено не лише дані, а й їхні резервні копії. Це означає, що відновити їх не зможуть.

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Що відомо про атаку

Загалом Anonymous на минулих вихідних, 12 – 13 березня, заволоділи 20 терабайтами конфіденційних даних з ноутбуків керівників.

Однак поки що не планують публікувати жодних документів, тому незрозуміло, які документи є серед них.

Крім того, хакери дистанційно видалили всю інформацію з 59 iPhone. Чиїх саме – не уточнюється.

Роснєфть – найбільша російська нафтова компанія, 50 відсотків якої належить російському уряду. Ця компанія також є одним з об'єктів так званої критичної інфраструктури Німеччини. Німецька філія компанії відповідає за близько чверть всього імпорту нафти в Німеччину за останні роки, згідно з її власними заявами.

Нагадаємо. Anonymous оголосили Росії кібервійну через її повторне вторгнення на територію України та розгортання повномасштабної війни. В останні дні хакери здійснили серію кібератак проти російських установ. Наприклад, опублікували понад 360 тисяч документів російського федерального агентства Роскомнадзор, яке відповідає за цензуру в Росії. Вони також зламують російські телеканали, запускаючи в ефір правдиву інформацію про війну проти України.