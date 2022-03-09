Всі новинки Apple: що представили на презентації 8 березня – коротко

Apple провела чергову презентацію. Представили ряд новинок: iPhone 13 в новому кольорі, iPhone SE третього покоління, iPad Air п'ятого покоління, процесор M1 Ultra, комп'ютер Max Studio і монітор.

Найочікуванішим, звісно ж, був новий iPhone SE, про анонс якого було відомо заздалегідь. Однак Apple приготувала й сюрпризи. 24 канал зібрав основні відомості про представлені ґаджети. Ведучим традиційно був голова компанії Тім Кук. Глядачі швидко звернули увагу, що для презентації він обрав синій светр та жовтий годинник Apple Watch.

Цікаво Не тільки iPhone: Apple заборонила росіянам навіть перегляд своїх презентацій

Що показала Apple

iPhone SE третього покоління:

Дизайн смартфону дістався від старого iPhone 8.

Процесор – A15 Bionic, як у iPhone 13.

Заявлено підтримку 5G, для України не актуально.

Камера – 12 мегапікселів.

64, 128 або 256 гігабайтів постійної пам'яті.

Ціни: 429, 479 і 579 доларів відповідно.

Детальніше розповіли про смартфон в окремому матеріалі.



iPhone SE третього покоління / Фото Apple

iPad Air:

Чип Apple M1 – завдяки йому планшет потужніший, ніж попередня його версія.

Підтримка 5G.

12-мегапіксельна ширококутна фронтальна камера.

Touch ID.

64 або 256 гігабайтів пам'яті.

Ціна від 599 доларів.

Детальніше читайте в окремому матеріалі.



Новий iPad Air 2022 року / Фото Apple

Новий флагманський процесор Apple M1 Ultra:

"Найпотужніший процесор" для комп'ютерів.

Складається з двох кристалів, об'єднаних швидкісною шиною.

20-ядерний центральний процесор (16 продуктивних і 4 енергоефективних).

64-ядерний графічний процесор.

32-ядерний нейропроцесор для роботи штучного інтелекту.

У 8 разів швидший, ніж звичайний M1, і набагато швидший CPU Intel і графіки AMD в минулих поколіннях Mac.

Підтримує до 128 гігабайтів оперативної пам'яті.

Тестів незалежних користувачів та аналітиків поки немає, однак якщо компанії вдалося повторити свій прорив, який вона показала з мобільними процесорами, то конкурентам варто задуматись.

Процесор Apple M1 Ultra / Фото Apple

Настільний комп'ютер Mac Studio:

В основі – процесори M1 Max або M1 Ultra.

Компактний алюмінієвий корпус.

Шість USB-C (Thunderbolt 4), два USB-A, Ethernet 10 Гбіт, HDMI, роз'єм для навушників і слот для карт SD.

До 8 терабайтів SSD і до 128 гігабайтів оперативної пам'яті.

Mac Studio з M1 Ultra є набагато потужнішим, ніж топова версія Mac Pro

Модель на M1 Max коштує від 1999 доларів.

Модель на M1 Ultra – від 3999 доларів.



Комп'ютер Mac Studio від Apple / Фото Apple

Монітор Studio Display:

27-дюймовий 5K-дисплей з підтримкою TrueTone.

Вбудовані динаміки з підтримкою Dolby Atmos.

Ультраширококутна фронтальна камера на 12 мегапікселів.

Ціна від 1599 доларів.



Монітор Studio Display / Фото Apple

Крім того, компанія оголосила, що смартфони iPhone 13 mini, 13, 13 Pro і 13 Pro Max: Вийдуть у новому зеленому кольорі.



Новий колір iPhone 13 / Фото Apple

На російському сайті Apple новинки не з'явилися. Компанія не лише припинила продажі та роботу деяких сервісів на території окупанта, а й навіть заборонила росіянам дивитися нову презентацію на YouTube.