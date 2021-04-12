Українська пісня в космосі

Перша пісня у космосі, яку виконали за сотні кілометрів від Землі, була саме українською мовою. 12 серпня 1962 року наш український космонавт Павло Попович на прохання українського конструктора Сергія Корольова заспівав пісню "Дивлюсь я на небо та й думку гадаю".

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Вже тоді на самих початках зародження космонавтики, Україна зарекомендувала себе, як космічна держава. І значних успіхів наші земляки досягають і нині.



Сергій Корольов / Фото Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського

Перші українці в космосі

Але поки єдиним астронавтом незалежної України, який побував у космосі – був Леонід Каденюк. Шатл "Колумбія" стартував 29 листопада 1997 року, на борту у складі екіпажу – українець.

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Тоді, під час польоту Каденюка, вперше у космосі пролунав гімн незалежної України. А ще із собою у політ наш космонавт взяв прапор, тризуб та "Кобзар" Шевченка.



Леонід Каденюк / Фото Державного космічного агентства України

Але українці бували у космосі насправді частіше. Перша канадська жінка-астронавтка Роберта Лінн Бондар має українське походження. Жінка народилася в родині етнічних українців, які родом з Івано-Франківщини.



Роберта Лінн Бондар / Фото NASA

Батько астронавтки Гайдемарі Стефанишин-Пайпер народився у селі Якимів, Львівської області. Тож після польоту у космос, у 2007 році, жінка відвідала Батьківщину тата, а ще через 12 років повернулась, аби передати досвід молодим українським студентам.

Український стяг у космосі розгортали двічі

Але лише 4 роки тому наш український стяг вдруге розгорнули у космосі. І це зробив космонавт NASA Рендольф Брезник, хоча чоловік і не має українського коріння, але його з нашою державою пов'язують родині зв'язки. Адже 13 років тому Брезник всиновив хлопчика з Дніпра.



Рендольф Брезник з українським прапором в космосі / Скриншот з відео

Виробництво ракетно-космічної техніки

Наразі українці не мають можливості самостійно відправляти космічні екіпажі, але ми постійно беремо участь у створенні космічного транспорту. Нині Україна входить до п'ятірки країн із повним циклом виробництва ракетно-космічної техніки. Починаючи з ракетного палива і закінчуючи готовими корпусами, ракетами-носіями та космічними апаратами.

Запуск Antares

Так, у 2017 році відбувся запуск ракетоносія середнього класу Antares. Конструкцію його першого ступеня розробляли в українському державному підприємстві КБ "Південне", а виготовляли ​​на Державному підприємстві "Південмаш" у місті Дніпро.

Запуск Vega

Ще один успішний запуск відбувся у 18 році. Європейська ракета-носій легкого класу Vega з українським двигуном успішно стартувала з космодрому Куру у Французькій Гвіані.

Запуск Alpha

Зовсім скоро до космосу має полетіти й ракета Alpha аерокосмічного підприємства Firefly Aerospace, до якої також доклалися українські розробники. Хоч головне виробництво компанії розташоване в Техасі, українські співробітники компанії в Центрі досліджень і розробки в Дніпрі розробляють головні частини обладнання для ракети. Адже підприємство Firefly Aerospace декілька років тому викупив український бізнесмен Максим Поляков.

Будівництвом бази на Місяці

Наразі українці продовжують працювати над будівництвом бази на Місяці. Проєкт доручили українському підприємству КБ "Південне". Він має 5 етапів реалізації. Останній з них передбачає запуск постійної бази, на якій перебуватиме людина. Запуск запланований на 2062 рік.

Україна стала учасницею програми NASA "Артеміда"

А одним з найбільших досягнень минулого року для України стало приєднання до програми NASA "Артеміда". Тепер наша держава у співпраці з іншими країнами буде брати участь у дослідженні Місяця, Марсу, комет та астероїдів. До речі, Україна стала 9 країною-підписантом цих домовленостей.

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Запуск супутника "Січ"

А найбільшим досягненням цього року, може стати запуск нашого супутника "Січ". Адже компанія мільярдера Ілона Маска Space X, погодилась вивести його на орбіту своєю ракетою Falcon.



Супутник "Січ" / Фото конструкторського бюро "Південне"

Більше про досягнення українців в сфері космонавтики дивіться в сюжеті 24 каналу: