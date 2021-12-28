Іншопланетне життя може виявитися зовсім не схожим на те, що ми бачимо на Землі. Можливо, це одна з причин, чому ми не зустріли її досі. Крім того, наші пошуки обмежує космічний обрій – сфера з радіусом, що дорівнює відстані, яка проходить світло за 13,8 мільярда років. Це 46 світлових років, і жодних інших вимірів.

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У чому полягають обмеження

Насамперед професор Глейзер наголошує, що користується робочим визначенням життя як будь-якого самодостатнього ланцюга хімічних реакцій, здатного виробляти енергію з навколишнього середовища та відтворюватися згідно з принципами природного відбору. Отже, істоти, що складаються з духовної енергії, або рої наноботів, що мешкають у чорних дірах, виключаються. Літаючі макаронні монстри, з іншого боку, включені в це визначення, якщо доведуть, що мають біохімічний метаболізм.

Можливо, найдивовижніший результат діяльності сучасної науки в тому, що ті ж закони фізики та хімії діють по всьому Всесвіту. Ми зараз можемо дивитися на зірки та новонароджені галактики на відстані світлових років від нас, яким мільярди років, і бачимо, що вони складаються з тих самих хімічних елементів (хоча і в інших пропорціях) і що ці зірки розвиваються за тими ж динамічними законами як і наше Сонце,

– пише професор Глейзер.

Ця універсальність законів фізики дозволяє стверджувати, що більшість зірок має планети, а планети часто мають супутники. Кожен такий об'єкт — окремий світ зі своїми фізичними властивостями та хімічним складом. Планети можуть бути великими і маленькими, кам'яними та газоподібними, з купою супутників або взагалі без них. Вони можуть мати різний кут нахилу до площини обертання, щільність атмосфери тощо.

Тільки в Молочному Шляху світів налічується близько трильйона, а галактик – сотні мільярдів. Така неймовірно велика кількість планет легко може створити враження, що життя може набути будь-якої мислимої та немислимої форми. Проте все не так просто, вважає Глейзер. Єдині закони фізики та хімії накладають обмеження на нескінченну різноманітність.

Яким може бути позаземне життя

На його думку, інопланетне життя в космосі, швидше за все, відповідає таким критеріям:

В основі життя лежить вуглець . Це поширений атом, що легко вступає у зв'язку з іншими елементами. Інший варіант – кремній, але це вже менш імовірно.

. Це поширений атом, що легко вступає у зв'язку з іншими елементами. Інший варіант – кремній, але це вже менш імовірно. Для життя потрібна рідка вода. Замерзлі бактерії виживають і у вічній мерзлоті, але не живуть, тому що їхній метаболізм зупинений. Як альтернативу пропонують аміак, але він набуває рідкого стану тільки при -36° С при нормальному тиску. На холодній планеті з високим тиском може існувати рідкий аміак, але поява там життя менш імовірна, ніж у воді.

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Ці два обмеження дають формулу життя: вуглець + вода + ще щось (як мінімум, азот і водень). Деталі ж можуть і, швидше за все, відрізнятимуться. Кожна планета, де є життя, мала свою історію, на яку наклався природний відбір. У результаті вийшли унікальні форми, що розвивалися своїм, непередбачуваним чином.