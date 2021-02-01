Все задля науки: астронавти протягом року не прибирали бруд в модулі МКС
Життя астронавтів на МКС проходить за чітко запланованим та узгодженим графіком. Кожна хвилина розписана та зафіксована на експерименти, фіксацією отриманих даних та інші завдання. З питанням чистоти на МКС також все строго, однак, в рамках експерименту, цілий модуль не прибирали протягом року.
Джерело: Science Times
Суть експерименту
Рециркуляція повітря на МКС призводить до накопичення шкідливих бактерій, що несе потенційну небезпеку для всіх мешканців станції. Тому космонавти проводять регулярне прибирання з використанням дезинфікуючих речовин.
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Однак в рамках експерименту Microbial Aerosol Tethering on Innovative Surfaces (MatISS) було вирішено з'ясувати, як деякі матеріали здатні зменшити кількість бактерій на станції.
Оскільки дослідження проходило в рамках мікрогравітації, вчені спробували з'ясувати, як біоплівки накопичуються на поверхнях МКС. За весь час провели три експерименти, перший з яких передбачав розміщення чотирьох зразків з бактеріями у трьох різних місцях в модулі лабораторії European Columbus. Вдруге чотири бактеріальних зразки розмістили в одному місці модуля Columbus.
Блоки для збору даних розташували у кількох місцях відсіку
Третя частина експерименту повинна була продемонструвати ступінь поширення забруднення у просторі гідрофобними поверхнями за умови використання зразків з малюнком. Дослідження тривало рік, протягом якого забруднені місця не можна було ні чистити, ні чіпати. Підсумки експериментів будуть оголошені після додаткового вивчення зібраних даних.
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