Життя астронавтів на МКС проходить за чітко запланованим та узгодженим графіком. Кожна хвилина розписана та зафіксована на експерименти, фіксацією отриманих даних та інші завдання. З питанням чистоти на МКС також все строго, однак, в рамках експерименту, цілий модуль не прибирали протягом року.

Джерело: Science Times

Суть експерименту

Рециркуляція повітря на МКС призводить до накопичення шкідливих бактерій, що несе потенційну небезпеку для всіх мешканців станції. Тому космонавти проводять регулярне прибирання з використанням дезинфікуючих речовин.

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Однак в рамках експерименту Microbial Aerosol Tethering on Innovative Surfaces (MatISS) було вирішено з'ясувати, як деякі матеріали здатні зменшити кількість бактерій на станції.

Оскільки дослідження проходило в рамках мікрогравітації, вчені спробували з'ясувати, як біоплівки накопичуються на поверхнях МКС. За весь час провели три експерименти, перший з яких передбачав розміщення чотирьох зразків з бактеріями у трьох різних місцях в модулі лабораторії European Columbus. Вдруге чотири бактеріальних зразки розмістили в одному місці модуля Columbus.



Блоки для збору даних розташували у кількох місцях відсіку

Третя частина експерименту повинна була продемонструвати ступінь поширення забруднення у просторі гідрофобними поверхнями за умови використання зразків з малюнком. Дослідження тривало рік, протягом якого забруднені місця не можна було ні чистити, ні чіпати. Підсумки експериментів будуть оголошені після додаткового вивчення зібраних даних.