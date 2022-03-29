Все, як завжди: прототип Россграма – російської копії Instagram – виявився підробкою зі стоків

Після визнання компанії Meta екстремістською в Росії та блокування її соцмереж, місцеві IT-спеціалісти один за одним кинулися майструвати свої версії інстаграму. Одна з них – Россграм.

Навіть російський сегмент інтернету сміється над Россграмом. Користувачі мережі звернули увагу на помилки в інтерфейсі, знак долара, неповну локалізацію та багато іншого.

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Чи бути Россграму новим інстаграмом?

Виявилося, що для запуску нової соцмережі творці проєкту скористалися PHP-скриптом 2018 року PixelPhoto, який вільно продається на сайті Codecanyon за 69 доларів.

Розробники внесли незначні зміни, але основні елементи інтерфейсу залишилися у первозданному вигляді.

Першу демонстрацію для загалу провів Олександр Зобов, один із засновників, у телеграм-каналі сервісу.

Він у режимі реального часу погортав стрічку, написав коментар, поставив уподобайки, завантажив фото та відео тощо.

Серед іншого Россграм має можливість, якої не пропонує Instagram – додавання відео зі сторонніх сервісів. Наприклад, YouTube та Vimeo. Однак проблеми імпортозаміщення переслідують навіть тут: у списку чомусь немає RuTube.

В мережі демонстрацію оцінили не всі. Користувачі звертають увагу на морально застарілий дизайн.



Дизайн нової соцмережі не відповідає сучасним трендам / Фото VC

Крім того, питання залишилися до логотипа. Його називають неоригінальним, адже він схожий одночасно на Pinterest та перевернутий логотип Beats (компанія, що випускає навушники).



Логотипи Россграма, Beats та Pinterest / Фото ixbt

Ентузіасти швидко знайшли в мережі десятки подібних зображень:



Логотип Россграму не може похвалитися оригінальністю / Скриншот 24 каналу

Ще однією претензією є дивний факт: під час вибору фотографій, які будуть завантажені на сторінку, програма пропонує "встановити ціну" – чомусь у ворожих доларах, а не рідних росіянам рублях. Однак питання відпадають, якщо згадати, що джерелом цього фарсу є стоковий шаблон, створений для сайтів, які передбачають продаж фотоконтенту. Розробники не встигли або не захотіли видаляти цю функцію з інтерфейсу.

Також можна помітити й помилки перекладу. Ймовірно, він машинний, тобто проводився не вручну людиною, а за допомогою онлайн-перекладача. Тому після публікації відображається напис, наприклад, "3 секунд тому назад" або "1 час тому назад".