Все нове – це добре забуте старе: Apple патентує новий вид взаємодії зі сповіщеннями

Пам'ятаєте як в епоху перших смартфонів кожен мав світлодіод, який загорявся, сповіщаючи про нове повідомлення чи дзвінок, аж доки ви його не переглянете? Сьогодні вони зникли з ґаджетів. Однак Apple тепер вирішила запатентувати дещо модифікований їх аналог.

Бюро з патентів і товарних знаків США в останній робочий день 2021 року опублікувало заявку Apple, яка стосується можливих мобільних та натільних пристроїв. У заявці описана конструкція, що забезпечує світіння рамок пристрою.

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Що відомо

У патентній заявці описуються "освітлювач краю" (edge illuminator), що знаходиться за межами масиву пікселів, тобто поза екраном.

Його роботу забезпечують не дисплеї, а окремі напівпровідникові світлодіоди, встановлені на друкованих платах.

Винахідники пропонують одразу кілька можливих варіантів втілення задуму в життя.

Наприклад, edge illuminator також може бути сформований з використанням рідкокристалічних або електрофоретичних компонентів.

Щоб освітлювач облягав вигнуті ділянки пристрою, він може включати світлодіоди на еластичній сітчастій підкладці або іншій гнучкій підкладці.

Таким чином ця технологія дещо схожа на колишні сповіщення за допомогою одного блимаючого світлодіода, але в цьому випадку використовується велика їх кількість.



Освітлювач краю від Apple / Фото Apple

У результаті користувачі можуть отримати конструкцію, яка забезпечує світіння рамок пристрою.

Крім рівномірного підсвічування, технологія дозволяє виводити різноманітні значки, текст і багато іншого.

Можлива наявність окремих регульованих областей освітлювача, яскравість і колір яких змінюються індивідуально.

З їх допомогою можна формувати візерунки, значки й тексти.

Освітлювач також може служити для оповіщення про вхідні повідомлення, спрацьовування таймера та інші події, які можуть бути пов'язані або не пов'язані із зображенням на екрані.

На патентних фото виробник наводить приклад застосування на iPad. Дійсно, для такого задуму найкраще підійдуть пристрої із відносно товстими рамками. Адже в тонкі краї iPhone навряд чи вдасться вмістити світлодіоди, тим більше таку кількість, щоб вони сформували текст.



Сповіщення на бокових гранях у вигляді тексту, іконок, світлових патернів чи картинок (зображення зверху), світлодіоди довкола камери пристрою (середнє зображення) та світлодіоди на еластичній сітчастій підкладці (нижнє зображення) / Фото Apple

Компанія може відмовитись від розробки, якщо фінальна версія продукту не виправдає сподівань. Крім того, такі патенти часто отримуються просто для того, щоб їх не отримав ніхто інший, без конкретного наміру щось випускати. Apple у цьому плані особливо активна.