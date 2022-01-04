Бюро з патентів і товарних знаків США в останній робочий день 2021 року опублікувало заявку Apple, яка стосується можливих мобільних та натільних пристроїв. У заявці описана конструкція, що забезпечує світіння рамок пристрою.
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Що відомо
- У патентній заявці описуються "освітлювач краю" (edge illuminator), що знаходиться за межами масиву пікселів, тобто поза екраном.
- Його роботу забезпечують не дисплеї, а окремі напівпровідникові світлодіоди, встановлені на друкованих платах.
- Винахідники пропонують одразу кілька можливих варіантів втілення задуму в життя.
- Наприклад, edge illuminator також може бути сформований з використанням рідкокристалічних або електрофоретичних компонентів.
- Щоб освітлювач облягав вигнуті ділянки пристрою, він може включати світлодіоди на еластичній сітчастій підкладці або іншій гнучкій підкладці.
- Таким чином ця технологія дещо схожа на колишні сповіщення за допомогою одного блимаючого світлодіода, але в цьому випадку використовується велика їх кількість.
Освітлювач краю від Apple / Фото Apple
- У результаті користувачі можуть отримати конструкцію, яка забезпечує світіння рамок пристрою.
- Крім рівномірного підсвічування, технологія дозволяє виводити різноманітні значки, текст і багато іншого.
- Можлива наявність окремих регульованих областей освітлювача, яскравість і колір яких змінюються індивідуально.
- З їх допомогою можна формувати візерунки, значки й тексти.
- Освітлювач також може служити для оповіщення про вхідні повідомлення, спрацьовування таймера та інші події, які можуть бути пов'язані або не пов'язані із зображенням на екрані.
Сповіщення на бокових гранях у вигляді тексту, іконок, світлових патернів чи картинок (зображення зверху), світлодіоди довкола камери пристрою (середнє зображення) та світлодіоди на еластичній сітчастій підкладці (нижнє зображення) / Фото Apple