Цікаво, що справа навіть не у відсутності технологій, хоча це головне. Для запобігання лиху і пом'якшенню його наслідків виявилися не готові уряди світових держав-лідерів.
Цікаво Perseverance прислав нові фото дивних каменів з Марса
Якби ми зіткнулися з таким сценарієм у реальному житті, ми не змогли б запустити космічний корабель у такий короткий термін з поточними можливостями",
– заявили учасники.
Ця обставина неминуче веде до альтернативного рішення – тотальної евакуації громадян із зони можливого ураження. Зі слів учасників конференції, на цьому етапі незібраність влади ставить хрест на всьому проєкті з протистояння загрозам.
До чого тут COVID-19 та виступ Ілона Маска
Учасники заходу, як приклад незібраності та незрозумілих і нелогічних дій, навели ситуацію з пандемією коронавіруса COVID-19 у Європі та інших країнах світу.
Ілон Маск прокоментував висновки, що прозвучали на конференції. Він в черговий раз наголосив на важливості будівництва більших та досконаліших ракет. Також він зазначив, що одним із завдань Starship компанії SpaceX у майбутньому цілком може виявитися операція з протистояння зіткненню із астероїдом.
Система попередження астероїдної загрози
Поки ж NASA разом з європейськими колегами готуються до випробувальної місії системи Double Asteroid Redirection Test (DART) з "м'якої" зміни траєкторії руху астероїда.
- У кінці 2021 року запущений ударний зонд у напрямку до астероїда Діморфос.
- Восени 2022 року космічний апарат місії досягне Діморфоса і зробить спробу змінити його орбіту.
- У 2024 році за направленням до астероїда будуть запущені кубсати для оцінки впливу супутника на астероїд, і буде дана оцінка проєкту в цілому.