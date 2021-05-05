Цікаво, що справа навіть не у відсутності технологій, хоча це головне. Для запобігання лиху і пом'якшенню його наслідків виявилися не готові уряди світових держав-лідерів.

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Якби ми зіткнулися з таким сценарієм у реальному житті, ми не змогли б запустити космічний корабель у такий короткий термін з поточними можливостями",

– заявили учасники.

Ця обставина неминуче веде до альтернативного рішення – тотальної евакуації громадян із зони можливого ураження. Зі слів учасників конференції, на цьому етапі незібраність влади ставить хрест на всьому проєкті з протистояння загрозам.

До чого тут COVID-19 та виступ Ілона Маска

Учасники заходу, як приклад незібраності та незрозумілих і нелогічних дій, навели ситуацію з пандемією коронавіруса COVID-19 у Європі та інших країнах світу.

Ілон Маск прокоментував висновки, що прозвучали на конференції. Він в черговий раз наголосив на важливості будівництва більших та досконаліших ракет. Також він зазначив, що одним із завдань Starship компанії SpaceX у майбутньому цілком може виявитися операція з протистояння зіткненню із астероїдом.

Система попередження астероїдної загрози

Поки ж NASA разом з європейськими колегами готуються до випробувальної місії системи Double Asteroid Redirection Test (DART) з "м'якої" зміни траєкторії руху астероїда.