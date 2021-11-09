Оголошення демонструються у великих каналах зі значною кількістю підписників. Побачити їх можна у самому кінці стрічки з публікаціями.

Цікаво Дуров анонсував платну підписку для тих, хто не хоче бачити рекламу в Telegram

Що не так із рекламою в Telegram

Павло Дуров обіцяв, що реклама в месенджері буде ненав'язливою, але щось пішло не так. Відразу після запуску нововведення піддалося масовій критиці.

Однією з головних умов, про яку оголосили розробники, є високий поріг входу: бюджет повинен становити не менше двох мільйонів євро, один з яких є депозитом, який не повернеться, якщо рекламодавець не витратить в месенджері сумарно 10 мільйонів євро протягом року. Це повинно було відсіяти мілких гравців ринку, які зловживають клікбейтом, обманюють та нав'язують свої товари чи послуги і залишити лише серйозні великі компанії та бренди, банки, холдинги, корпорації.

На практиці ж вийшло щось зовсім інакше. Ми отримали засилля низькопробних порожніх каналів, які рекламують незрозумілі товари та послуги.

Всього їх було 16 штук. Всі вони створені приблизно в один день – відразу після запуску функції реклами.

– відразу після запуску функції реклами. Користувачів також збентежило слабке таргетування. Обіцяли, що тематика реклами відповідатиме тематиці каналів, де вона буде розміщена. Однак в IT-каналах можна побачити рекламу сумок, у в місцевих регіональних новинних каналах рекламувалися курси навчання торгівлі криптовалютами сумнівного змісту, а на каналі одного з російських банків помітили рекламу спільноти про медицину "в гіфках".



Реклама в Telegram / Фото Telegram-каналу "Технологии, медиа и общество"

Так, навіть серйозні ділові ЗМІ стали промо-платформою для потенційно шахрайських каналів, де за обіцянками високих заробітків ховаються звичайні інфобізнесмени, котрі "згодовують" аудиторії непотріб у вигляді цитат і скопійованої з відкритих джерел загальної інформації начебто мотиваційного характеру. Часто такі спільноти існують лише для того, щоб після набору аудиторії почати продавали велику кількість реклами або просувати власні курси та тренінги не менш сумнівної цінності.

Крім того, адміністратори не бачать, яка реклама розміщується в їхніх каналах, а також ніяк не можуть вплинути на неї. Власники змушені попереджати підписників, що не мають ніякого відношення до продуктів, які рекламуються, а також не отримують від цього жодного доходу.

Дуров поверни стіну, тобто тримай планку. Коли вводили рекламу начебто обіцяли що буде реклама тільки дуже пристойних речей, а зараз просувають відвертий смітник. Ще б ґівевеї стали рекламувати.

Головним питанням до Telegram і особисто Дурова стало те, яким чином порожні щойно створені канали змогли потрапити до рекламної платформи, яка вимагає не менше двох мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше Дуров пояснював, що месенджер поки що не буде ділитися доходами з реклами з власниками каналів. Спочатку компанія покриє власні витрати, а вже тоді займеться питанням оплати. Досі Telegram фінансувався виключно з особистих коштів Павла Дурова та його брата – засновників та авторів коду месенджера.