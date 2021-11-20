Все для людей: у Росії створили робота-черепаху для розгону мітингів – дуже дивні фото

Поки по всьому світу створюють роботів для вивчення космосу та допомоги людині на Землі, у Росії проєктують каральні машини. Вчені Кабардино-балкарського наукового центру РАН розробили проєкт гусеничного робота-черепахи, призначеного для розгону мітингів.

Пристрій пропонують оснастити набором спецзасобів не лише для розгону людей, а й для їх затримання. Як стверджують розробники, група таких роботів зможе об'єднуватися в єдину інформаційну мережу і діяти спільно на основі особливого програмного алгоритму, координуючи свої дії.

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Протест по-російськи

Пристрій запропонували Росгвардії – військовому формуванню, що виконує військові операції всередині країни. Ось як він повинен виглядати:



Робот-черепаха для розгону мітингів / Фото КБНЦ РАН

Конструктори задумали робота у двох модифікаціях:

швидкохідний (50-60 кілометрів на годину) робот-оперативник, який зможе "розсікати" скупчення людей і затримувати окремих порушників за допомогою встановлених на ньому сіткометів, електрошокерів, розпилювачів піни й речовин, що подразнюють слизові оболонки . Ймовірно, мова про газ.

. Ймовірно, мова про газ. роботи-щитоносці, призначені для встановлення загороджень, що розділяють натовп на частини, а також блокують порушників від прямого фізичного контакту з правоохоронцями.



Роботи встановлюють, звужують і утримують огородження / Фото КБНЦ РАН

Конструкція цих машин навмисне створена обтічною і гладенькою, що повинно "позбавити порушників можливості вхопитися за частини робота, які виступають, і перевернути його". У висоту робот приблизно по пояс дорослій людині.

Також конструкція без виступів і кутів дозволить "уникнути каліцтв у натовпі протестувальників". Однак що буде, якщо така "іграшка" наїде на протестувальника, не повідомляється. Маса робота невідома.

Пізніше у твітері RIA Новости (в Україні сайт видання заблокований) написали доповнення, згідно з яким Росгвардія заявила, що не замовляла виготовлення цих дивних пристроїв і взагалі вони їй не потрібні.