Пристрій пропонують оснастити набором спецзасобів не лише для розгону людей, а й для їх затримання. Як стверджують розробники, група таких роботів зможе об'єднуватися в єдину інформаційну мережу і діяти спільно на основі особливого програмного алгоритму, координуючи свої дії.
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Протест по-російськи
Пристрій запропонували Росгвардії – військовому формуванню, що виконує військові операції всередині країни. Ось як він повинен виглядати:
Робот-черепаха для розгону мітингів / Фото КБНЦ РАН
Конструктори задумали робота у двох модифікаціях:
- швидкохідний (50-60 кілометрів на годину) робот-оперативник, який зможе "розсікати" скупчення людей і затримувати окремих порушників за допомогою встановлених на ньому сіткометів, електрошокерів, розпилювачів піни й речовин, що подразнюють слизові оболонки. Ймовірно, мова про газ.
- роботи-щитоносці, призначені для встановлення загороджень, що розділяють натовп на частини, а також блокують порушників від прямого фізичного контакту з правоохоронцями.
Роботи встановлюють, звужують і утримують огородження / Фото КБНЦ РАН
Конструкція цих машин навмисне створена обтічною і гладенькою, що повинно "позбавити порушників можливості вхопитися за частини робота, які виступають, і перевернути його". У висоту робот приблизно по пояс дорослій людині.
Пізніше у твітері RIA Новости (в Україні сайт видання заблокований) написали доповнення, згідно з яким Росгвардія заявила, що не замовляла виготовлення цих дивних пристроїв і взагалі вони їй не потрібні.