Наукове дослідження мало на меті визначити, чи можна на Марсі скористатися енергією Сонця, щоб вирощувати їстівні рослини. Тобто, розглядалася можливість побудови звичайних теплиць на поверхні Червоної планети, які б мали прозорий дах та стіни. Результати експерименту виявилися не дуже обнадійливими.

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Марсохід Curiosity проводив заміри радіаційного фону на Марсі / Фото NASA

Результати радіаційного експерименту

Здавалося б, що тут немає про що говорити – радіація вбиває. Але вченим не вистачало експериментальних даних, щоб оцінити рівень впливу радіації в марсіанських умовах. Тим більше не було даних щодо впливу радіації на певні типи рослин.

Дослідники використали кобальт-60, щоб імітувати гамма-випромінювання в марсіанських умовах. На Червоній планеті радіація в 17 разів потужніша, ніж на Землі. 5 джерел гамма-випромінювання розташували над рядами рослин, щоб виключити більший радіаційний вплив на якусь окрему рослину або групу рослин. Експеримент тривав 28 днів.

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Результат, як говорять вчені, був очікуваним. Врожай був набагато гіршим, ніж у контрольної групи, яка не піддалася радіаційному опроміненню.

Я завжди чекав, що радіація буде мати негативний ефект на ріст рослин Але це не було добре досліджено, тому нам потрібно було підтвердити, що це очікування було правильним,

– говорить один з авторів дослідження Вігер Вамелінк.

Експеримент виявив, що на Марсі не можна буде розраховувати на прямі сонячні промені, адже одне лише гамма-випромінювання здатне сильно пригнічувати ріст рослин. А окрім гамма-випромінювання існують й інші типи радіації: альфа, бета, рентгенівське випромінювання, протони високих енергій, нейтрони та важкі заряджені частинки.

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