Вразливість у Microsoft загрожує світовою кризою кібербезпеки, – Bloomberg

Джерело:Bloomberg
Наявність вразливості у програмному забезпеченні Microsoft призвела до того, що щонайменше 60 тисяч компаній у світі зазнали кібератак. Від хакерів постраждали здебільшого компанії малого та середнього бізнесу.
Про це видання повідомляє з посиланням на колишнього високопоставленого чиновника з уряду США.
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За інформацією Huntress, яка спеціалізується на кібербезпеці, зловмисники намагалися проникнути в системи:
Метою кіберзлочинців є зараження щонайбільшої кількості пристроїв до того, як компанія зможе повністю захистити свою систему.
Загалом через вразливість у програмному забезпеченні Microsoft постраждали щонайменше 60 тисяч компаній у всьому світі.
Експерти зазначають: якщо кількість жертв кібератаки продовжить збільшуватися, то інцидент можна буде прирівняти до світової кризи у сфері кібербезпеки.
Співрозмовник видання розповів, що на всіх рівнях уряду США ведуть робота з оцінки та усунення наслідків дій хакерів.
Загроза зберігається і розвивається. Ми закликаємо операторів інтернет-мереж ставитися до неї з усією серйозністю,
– заявив ексчиновник.
Нагадаємо, в грудні на США була здійснена серія кібератак.