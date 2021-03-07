Наявність вразливості у програмному забезпеченні Microsoft призвела до того, що щонайменше 60 тисяч компаній у світі зазнали кібератак. Від хакерів постраждали здебільшого компанії малого та середнього бізнесу.

Про це видання повідомляє з посиланням на колишнього високопоставленого чиновника з уряду США.

Читайте також Експерти назвали головні кіберзагрози 2021 року

Що відомо про атаки хакерів

За інформацією Huntress, яка спеціалізується на кібербезпеці, зловмисники намагалися проникнути в системи:

банків,

постачальників електроенергії,

будинків похилих людей,

компанії з виробництва морозива.

Метою кіберзлочинців є зараження щонайбільшої кількості пристроїв до того, як компанія зможе повністю захистити свою систему.

Загалом через вразливість у програмному забезпеченні Microsoft постраждали щонайменше 60 тисяч компаній у всьому світі.

До чого може призвести вразливість у Microsoft

Експерти зазначають: якщо кількість жертв кібератаки продовжить збільшуватися, то інцидент можна буде прирівняти до світової кризи у сфері кібербезпеки.

Співрозмовник видання розповів, що на всіх рівнях уряду США ведуть робота з оцінки та усунення наслідків дій хакерів.

Загроза зберігається і розвивається. Ми закликаємо операторів інтернет-мереж ставитися до неї з усією серйозністю,

– заявив ексчиновник.

Нагадаємо, в грудні на США була здійснена серія кібератак.

Атаки на відомства США: що відомо