Вражаючі фото повного Рожевого Місяця у квітні
18 квітня 2022 , 21:05Читать новость на русском
Нічне небо Землі 16 квітня заповнилося приголомшливим місячним світлом. Фотографи з усього світу були готові зафіксувати всю красу Рожевого Місяця і радо нею поділилися з іншими.
Чому повний Місяць квітня називають Рожевим
Насправді колір квітневого повного Місяця цілком звичайним. "Рожевим Місяцем" цей повний Місяць назвали індіанці Північної Америки на честь рожевих кольорів шиловидного флоксу, який розпускається якраз у квітні.
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