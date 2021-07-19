Космічна краса: центр Чумацького шляху, далека галактика і комета – фото

Європейська Південна Обсерваторія (ESO, European Southern Observatory) опублікувала чудовий знімок нічного неба, на якому видно найрізноманітніші космічні структури.

Зображення отримане з головної будівлі обсерваторії ESO Паранал у Чилі. Завдяки чистому небу вдалося сфотографувати велику кількість чудових структур.

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Де шукати комету на фото?

На самому обрії сяє зеленуватим світлом круглий об'єкт: це комета 252P/LINEAR. Вона зафіксована у момент проходження повз Землю.

У цей час вона перебувала від нашої планети на відстані близько 5,3 мільйона кілометрів.



Комета Комета 252P/LINEAR / Фото ESO

А де галактика?

Праворуч, над горизонтом, видніється ще один кольоровий об'єкт – маленький рожевий клаптик, що світиться. Це туманність Лагуна, розташована на відстані приблизно 5000 світлових років від Землі.

На фотографії також відображений центр нашої галактики – "серце" Чумацького шляху. Крім того, у кадр потрапили біла планета-гігант Сатурн і червонуватий Марс. Інша частина неба осяяна палітрою м'яких кольорів природного світіння нічного неба.