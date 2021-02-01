У рубриці "Зображення тижня" на сайті космічного телескопа Hubble представлено чудовий знімок галактики з назвою UGC 3885. Об'єкт розташований у сузір'ї Рисі і належить до спірального типу.

Джерело: NASA

На фотографії галактику видно у променях світла від яскравої зірки. Це світило, хоча і розташоване на передньому плані, не приховує від камер Hubble особливості UGC 3885.

Цікаво Що трапиться при зіткненні галактик: прогноз вчених

Чим особлива галактика UGC 3885

Для спостерігача на Землі галактика розташовується під нахилом і дещо нагадує вир. У структурі UGC 3885 можна бачити численні синюваті вкраплення – це молоді зоряні скупчення.

Загалом, об'єкт у світлі зірки виглядає досить ефектно. Нижче ви можете подивитися знімок у повній роздільній здатності, натиснувши на нього для збільшення.



Галактика UGC 3885

Нагадаємо, що запуск шаттла "Дискавері" STS-31 з телескопом Hubble на борту був здійснений 24 квітня 1990 року. За час експлуатації космічної обсерваторії було проведено п'ять сервісних місій. У найближчі місяці апарат відзначить свою 31 річницю.