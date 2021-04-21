Особливості галактики NGC 4603

Космчний об'єкт розташований на відстані понад 100 мільйонів світлових років від нас у сузір'ї Центавра. На фотографії об'єкт показаний великим планом, завдяки чому відмінно проглядаються його характерні риси.

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NGC 4603 – це спіральна галактика з перемичкою. Структури цього типу мають "бар" з яскравих зірок, який виходить з центру і перетинає галактику посередині. Спіральні гілки в таких галактиках починаються на кінцях перемичок.



Галактика NGC 4603 / Фото NASA/ESA

На фото видно вкраплення блакитних світил і химерні пилові утворення. Крім того, добре видно яскраву область у центрі об'єкта.

Цікавий факт. За оцінками, близько двох третин спіральних галактик мають у своїй структурі перемичку. Наша галактика Чумацький Шлях також відноситься до подібних об'єктів.

Інші красиві фото зроблені телескопом Hubble

За більш ніж 30 років досліджень космічний телескоп Hubble зробив неймовірну кількість яскравих фото найрізноманітніших куточків всесвіту. Серед них туманності, галактики та інші цікаві об'єкти.