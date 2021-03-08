Зоряне скупчення неймовірної краси "очима" телескопа Hubble: фото дня

На сайті космічного телескопа Hubble (NASA / ESA Hubble Space Telescope) у рубриці "Зображення тижня" оприлюднили чудовий знімок структури з назвою AFGL 5180. Скупчення зірок вражає незвичною красою.

Названий об'єкт є скупченням зір у сузір'ї Близнюків. Астрономи жартома називають її зірковим дитячим садком, через велику кількість молодих зірок.

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Вражаюче фото скупчення AFGL 5180

У центральній частині фото знаходиться масивне світило у стадії утворення. Воно є причиною формування двох областей з газу й пилу, які прекрасно видно у правій верхній та лівій нижній частинах зображення.



Зоряне скупчення AFGL 5180 / Фото NASA

Знімок отриманий за допомогою приладу Wide Field Camera 3 (WFC3) на борту обсерваторії Habbl зачаровує. Ця камера дозволяє захоплювати зображення у видимій, ближній інфрачервоній, ближньій і середньій ультрафіолетовій ділянках електромагнітного спектра.

Додамо, що в минулому році Habbl відзначив 30-річний ювілей. Запуск шаттла "Дискавері" STS-31 з цією обсерваторією був здійснений ще 24 квітня 1990 року. За час роботи на орбіті телескоп передав на Землю величезну кількість вражаючих знімків різноманітних куточків Всесвіту.