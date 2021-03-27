NASA опублікувало вражаюче фото марсіанських дюн покритих памороззю
Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США опублікувало прекрасний знімок марсіанського ландшафту: на фотографії зображені піщані дюни, вкриті кригою.
Джерело:NASA
У кадр потрапив п'ятикілометровий кратер в північній частині Червоної планети. Його дно вистелено химерними структурами, краї яких вкриті памороззю.
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Вражаючі дюни на Марсі
У NASA зазначають, що незвичайний візерунок міг сформуватися у результаті сезонних факторів. На зображенні кожен піксель відповідає 50 сантиметрам марсіанської поверхні. На дні кратера можна розглянути малюнок з багатокутників з темними сторонами.
Дюни Червоної планети вкриті памороззю / Фото NASA
Зображення передано на Землю з борту автоматичної станції Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Цей зонд був запущений 12 серпня 2005 року, а на орбіту Червоної планети він вийшов в березні 2006 року.
Для зйомки застосовувався інструмент HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment), що входить в оснащення MRO.
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