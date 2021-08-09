Космічне фото дня: велика арка Чумацького шляху над пустелею

Європейська Південна Обсерваторія (ESO, European Southern Observatory) показала чудове фото дуги Чумацького шляху, що розкинулася по нічному небу Чилі. Краса краю нашої рідної галактики, як завжди, вражає.

Знімок отриманий в районі розташування обсерваторії ESO Паранал, де встановлений Дуже великий телескоп (VLT). Цей оптичний інструмент складається з чотирьох основних телескопів з діаметром головного дзеркала 8,2 метра і чотирьох рухливих допоміжних телескопів з апертурою 1,8 метра.

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Телескопи можуть працювати разом, утворюючи гігантський інтерферометр VLTI (The Very Large Telescope Interferometer), який дає змогу астрономам бачити деталі зображень у 25 разів менші, ніж з кожним з телескопів окремо.



Дуга Чумацького шляху над пустелею в Чилі / Фото ESO

Цікаві факти про нашу галактику

Діаметр Чумацького шляху досягає 200 000 світлових років.

світлових років. Галактика складається з мільярдів зірок, серед яких і наше Сонце.

Галактичний центр, видно на цьому фото як яскраву область зліва від вершини арки.

Центр галактики розташований на відстані 27 000 світлових років від Землі.

До речі, зліва від арки розташувалися Велике і Мале Магелланові Хмари – дві галактики, що є сусідами з Чумацьким шляхом. Це карликові галактики неправильної форми – можливо, їх структура обумовлена ​​гравітаційними взаємодіями один з одним і з нашою галактикою.