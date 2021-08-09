Космічне фото дня: велика арка Чумацького шляху над пустелею
Джерело:ESO
Європейська Південна Обсерваторія (ESO, European Southern Observatory) показала чудове фото дуги Чумацького шляху, що розкинулася по нічному небу Чилі. Краса краю нашої рідної галактики, як завжди, вражає.
Знімок отриманий в районі розташування обсерваторії ESO Паранал, де встановлений Дуже великий телескоп (VLT). Цей оптичний інструмент складається з чотирьох основних телескопів з діаметром головного дзеркала 8,2 метра і чотирьох рухливих допоміжних телескопів з апертурою 1,8 метра.
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Телескопи можуть працювати разом, утворюючи гігантський інтерферометр VLTI (The Very Large Telescope Interferometer), який дає змогу астрономам бачити деталі зображень у 25 разів менші, ніж з кожним з телескопів окремо.
Дуга Чумацького шляху над пустелею в Чилі / Фото ESO
Цікаві факти про нашу галактику
- Діаметр Чумацького шляху досягає 200 000 світлових років.
- Галактика складається з мільярдів зірок, серед яких і наше Сонце.
- Галактичний центр, видно на цьому фото як яскраву область зліва від вершини арки.
- Центр галактики розташований на відстані 27 000 світлових років від Землі.
До речі, зліва від арки розташувалися Велике і Мале Магелланові Хмари – дві галактики, що є сусідами з Чумацьким шляхом. Це карликові галактики неправильної форми – можливо, їх структура обумовлена гравітаційними взаємодіями один з одним і з нашою галактикою.Цікавий факт: перша серійна клавіатура з українською розкладкою була реалізована саме в ноутбуках ASUS. Тут ви зможете підібрати ідеальний пристрій для дому, роботи, творчості, навчання чи ігор.