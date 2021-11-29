Загалом вчені відкрили майже 5 тисяч екзопланет. Технологія ШІ значно пришвидшила вивчення космосу.

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Використовуючи дані космічного телескопа Kepler, науковці змогли виявити понад 300 абсолютно нових планет.

Чим відрізняються екзопланети від планет Екзопланети – це космічні тіла, які обертаються навколо зірок та мають свою траєкторію. Від планет вони не відрізняються нічим, окрім розташування – лише об’єкти, які обертаються навколо Сонця є планетами. Екзопланети також називають позасонцевими планетами – тому що вони перебувають в інших системах.

Екзопланета / Фото NASA

Вченим вдалося розробити алгоритм, який досліджує яскравість зірок та фіксує їх зміни. Зменшення яскравості сигналізує про те, що перед зіркою пройшла планета. Штучний інтелект визначає, з якою траєкторією обертається екзопланета та наскільки вона велика.

До налаштування програми астрономам доводилося вручну визначати ці деталі. ШІ дозволив вивчати нові космічні тіла без зайвих зусиль та витрат часу.

Як працює ШІ

Команда науковців додала у програмне забезпечення провідного телескопа Kepler 500 терабайтів даних нейронної мережі – до слова, стільки пам’яті містилося б у 500 хороших ноутбуках. ШІ отримав назву Exominer. Програма працює на суперкомп’ютері NASA Pleiades.

Суперкомп’ютер NASA Pleiades / Фото NASA

В даних 2-ї місії телескопа міститься понад 800 мільйонів зображень космосу. Аналізуючи світлини, ШІ виявив понад 380 екзопланет, які були відкриті раніше, та 366 екзопланет, невідомих астрономам.

Що знайшла програма

Серед виявлених об’єктів ШІ знайшов нетипову систему, яка має два газових гіганти – планети, які схожі на відомий нам Сатурн.

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Ні одна з планет не має ознак життя та не схожа на Землю. Та вчені впевнені, що відкриття екзопланет – надзвичайно важливе для подальшого дослідження космосу.

Відкриття кожного нового світу дає унікальний погляд на фізику, яка відіграє певну роль у формуванні планет,

– наголосили експерти.

ШІ знайшло нові екзопланети: дивіться відео