Особливістю такого методу, на відміну від медикаментозного, є те, що він не викликає залежності. Це дозволить широко застосовувати підхід до всіх пацієнтів.

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Як це працює

Хронічний біль у спині, який триває понад три місяці, є одним з найбільш поширених станів хронічного болю в США. Цей стан може перешкоджати рухливості, заважати повсякденній активності, викликати тривогу, депресію і залежність від опіоїдів.

Зниження болю – найважливіший аспект життя мільйонів дорослих. Тепер у них є варіант лікування, який не включає опіоїдні знеболювальні,

– відзначили в FDA.

EaseVRx використовує принципи когнітивно-поведінкової терапії та інших методів поведінкової терапії.

Пристрій виписується за рецептом і призначений для самостійного використання вдома.

Він складається з VR-гарнітури та контролера, а також "підсилювача дихання", прикріпленого до гарнітури, який направляє дихання пацієнта в мікрофон гарнітури в спеціальних вправах.

Програма VR-пристрою використовує глибоке розслаблення, перемикання уваги, погляд на перспективу, відволікання, прийняття, співпереживання та інші методи й програми.

Лікування складається з 56 сеансів віртуальної реальності тривалістю від 2 до 16 хвилин протягом восьми тижнів.

Що показали дослідження

У клінічних дослідженнях взяли участь 179 пацієнтів з хронічним болем у попереку. Наприкінці курсу 66 відсотків учасників EaseVRx повідомили про зменшення болю більш ніж на 30 відсотків, а 46 відсотків пацієнтів відзначили, що біль знизився більш ніж удвічі.

При цьому серйозних небажаних явищ не спостерігалося, хоча кожен п'ятий пацієнт повідомляв про дискомфорт при використанні гарнітури, а 9,7 відсотка скаржилися на сонливість і нудоту.

Через місяць після проходження такого експериментального лікування всі учасники групи EaseVRx продовжували повідомляти про зменшення болю.

Якщо такий підхід приживеться, він зможе стати гарним замінником традиційних сьогодні методів, особливо в умовах тривалої опіоїдної епідемії в США. Але для цього потрібно подолати типові проблеми VR-гарнітур.