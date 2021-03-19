Sony показала VR-контролери для PlayStation 5: тактильний відгук та розпізнавання дотиків
Компанія Sony продемонструвала контролер для гарнітури PlayStation VR другого покоління, призначеної для PlayStation 5. Контролерів буде два: один призначений для лівої руки, інший – для правої.
Джерело:24 канал
Контролери нагадують сфери: інженери вважають, що так гравцям зручніше їх тримати, одночасно зберігаючи велику свободу дій.
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Чим цікаві нові контролери VR-гарнітури для PS5
Окрім незвичного вигляду контролери мають також низку цікавих функцій. Пристрої забезпечать адаптивними курками з програмованим опором – в дусі геймпада DualSense. Також контролери отримають тактильний відгук, що теж нагадує аналогічну технологію у геймпада.
Контролери PS5 для VR-гарнітури / Фото PlayStation
Контролери вміють розпізнавати торкання пальців і можуть передавати гарнітурі дані про своє перебування у просторі. Крім того, на них розміщені стандартні кнопки геймпада і звичайний стік.
Найближчим часом експериментувати з контролерами почнуть розробники-партнери Sony. Про саму гарнітурі поки нічого не повідомляється.
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