Компанія Sony продемонструвала контролер для гарнітури PlayStation VR другого покоління, призначеної для PlayStation 5. Контролерів буде два: один призначений для лівої руки, інший – для правої.

Контролери нагадують сфери: інженери вважають, що так гравцям зручніше їх тримати, одночасно зберігаючи велику свободу дій.

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Чим цікаві нові контролери VR-гарнітури для PS5

Окрім незвичного вигляду контролери мають також низку цікавих функцій. Пристрої забезпечать адаптивними курками з програмованим опором – в дусі геймпада DualSense. Також контролери отримають тактильний відгук, що теж нагадує аналогічну технологію у геймпада.



Контролери PS5 для VR-гарнітури / Фото PlayStation

Контролери вміють розпізнавати торкання пальців і можуть передавати гарнітурі дані про своє перебування у просторі. Крім того, на них розміщені стандартні кнопки геймпада і звичайний стік.

Найближчим часом експериментувати з контролерами почнуть розробники-партнери Sony. Про саму гарнітурі поки нічого не повідомляється.