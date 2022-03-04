VPN-сервіси відповіли на заклик України відмовитися від співпраці з Росією

28 лютого кіберполіція звернулася до 30 міжнародних VPN-сервісів з проханням припинити співпрацю з окупантом. Вони використовуються для поширення фейків та протиправної діяльності проти України.

Першим відгукнувся сервіс Кeepsolid. Компанія відповіла в той же день, прийнявши рішення про припинення співпраці з користувачами, котрі знаходяться на території Росії.

Цікаво Кіберполіція закликала 30 міжнародних VPN-сервісів припинити співпрацю з Росією

Відповідь

Судячи з усього, відповіли на заклик не всі.

Сервіси KeepSolid, ProtonVPN, Windscribe, здійснюють фільтрацію трафіку та блокують пропагандистські сайти агресора.

Загалом понад десять VPN-сервісів надають допомогу кіберполіції, попереджають DDoS-атаки на українські вебресурси.

Крім цього VPN-сервіси Proton, KeepSolid переказують до 30% власних прибутків на потреби української армії.

Крім того, сервіс VPN Unlimited надає рік безкоштовного користування своїми послугами для громадян України.