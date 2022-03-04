Першим відгукнувся сервіс Кeepsolid. Компанія відповіла в той же день, прийнявши рішення про припинення співпраці з користувачами, котрі знаходяться на території Росії.

Цікаво Кіберполіція закликала 30 міжнародних VPN-сервісів припинити співпрацю з Росією

Відповідь

Судячи з усього, відповіли на заклик не всі.

  • Сервіси KeepSolid, ProtonVPN, Windscribe, здійснюють фільтрацію трафіку та блокують пропагандистські сайти агресора.
  • Загалом понад десять VPN-сервісів надають допомогу кіберполіції, попереджають DDoS-атаки на українські вебресурси.
  • Крім цього VPN-сервіси Proton, KeepSolid переказують до 30% власних прибутків на потреби української армії.

Крім того, сервіс VPN Unlimited надає рік безкоштовного користування своїми послугами для громадян України.

  • Щоб активувати безплатну підписку на рік, перейдіть за посиланням.
  • Увійдіть до особистого кабінету або створіть новий.
  • Якщо у вас немає додатка VPN Unlimited, завантажте його для відповідної платформи macOS, iOS, Android, Windows чи іншої.
  • Натисніть кнопку Redeem.
  • Вставте промокод StopRussianAggression та натисніть кнопку Redeem a Code.
  • Готово.