Першим відгукнувся сервіс Кeepsolid. Компанія відповіла в той же день, прийнявши рішення про припинення співпраці з користувачами, котрі знаходяться на території Росії.
Цікаво Кіберполіція закликала 30 міжнародних VPN-сервісів припинити співпрацю з Росією
Відповідь
Судячи з усього, відповіли на заклик не всі.
- Сервіси KeepSolid, ProtonVPN, Windscribe, здійснюють фільтрацію трафіку та блокують пропагандистські сайти агресора.
- Загалом понад десять VPN-сервісів надають допомогу кіберполіції, попереджають DDoS-атаки на українські вебресурси.
- Крім цього VPN-сервіси Proton, KeepSolid переказують до 30% власних прибутків на потреби української армії.
Крім того, сервіс VPN Unlimited надає рік безкоштовного користування своїми послугами для громадян України.
- Щоб активувати безплатну підписку на рік, перейдіть за посиланням.
- Увійдіть до особистого кабінету або створіть новий.
- Якщо у вас немає додатка VPN Unlimited, завантажте його для відповідної платформи macOS, iOS, Android, Windows чи іншої.
- Натисніть кнопку Redeem.
- Вставте промокод StopRussianAggression та натисніть кнопку Redeem a Code.
- Готово.