VPN-сервіс Proton запропонував росіянами висилати гроші поштою

Швейцарський VPN-сервіс Proton не пішов з російського ринку. Однак в поточних умовах платежі закордон неможливі. Тому сервіс раптом запропонував відправляти гроші за підписку поштою, у конвертах.

Оновлений список можливих способів оплат опублікований на офіційному сайті сервісу. Нагадаємо, у Росії більше не працюють Visa і MasterCard, PayPal, а також більшість платежів з використанням системи SWIFT.

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Серед можливих способів оплати наводяться рахунок в іноземному банку, платіжна система UnionPay, картки якої випускають кілька російських банків, Bitcoin, банківський переказ через один з банків, що не потрапили під санкції.

Що цікаво, платежі через платіжну систему "Мир" вказуються як неможливі.

Останнім окремо виділено розділ "Готівка". Компанія пропонує відправляти паперові гроші на адресу офісу в Женеві.

Оплату приймають в доларах США, євро або швейцарських франках.

Чеки або інші форми безготівкового розрахунку не приймають.