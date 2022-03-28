Оновлений список можливих способів оплат опублікований на офіційному сайті сервісу. Нагадаємо, у Росії більше не працюють Visa і MasterCard, PayPal, а також більшість платежів з використанням системи SWIFT.

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Серед можливих способів оплати наводяться рахунок в іноземному банку, платіжна система UnionPay, картки якої випускають кілька російських банків, Bitcoin, банківський переказ через один з банків, що не потрапили під санкції.

Що цікаво, платежі через платіжну систему "Мир" вказуються як неможливі.

Останнім окремо виділено розділ "Готівка". Компанія пропонує відправляти паперові гроші на адресу офісу в Женеві.

Оплату приймають в доларах США, євро або швейцарських франках.

Чеки або інші форми безготівкового розрахунку не приймають.

До речі, раніше VPN-сервіс Proton є одним з тих, хто відгукнувся на звернення української кіберполіції, яка закликала до відмови від роботи на ринку агресора. Однак швейцарці погодилися лише заблокувати доступ до російських пропагандистських сайтів через свій сервіс. 8 березня компанія розіслала офіційний коментар, в якому повідомила, що не збирається закривати доступ для російських користувачів, оскільки її місія – захищати свободу в інтернеті.