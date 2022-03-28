Оновлений список можливих способів оплат опублікований на офіційному сайті сервісу. Нагадаємо, у Росії більше не працюють Visa і MasterCard, PayPal, а також більшість платежів з використанням системи SWIFT.
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Серед можливих способів оплати наводяться рахунок в іноземному банку, платіжна система UnionPay, картки якої випускають кілька російських банків, Bitcoin, банківський переказ через один з банків, що не потрапили під санкції.
Що цікаво, платежі через платіжну систему "Мир" вказуються як неможливі.
- Останнім окремо виділено розділ "Готівка". Компанія пропонує відправляти паперові гроші на адресу офісу в Женеві.
- Оплату приймають в доларах США, євро або швейцарських франках.
- Чеки або інші форми безготівкового розрахунку не приймають.