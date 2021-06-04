Швидкість обертання Землі змінюється: чи це загрожує людству

Земля робить повний оберт навколо власної осі за 23 години 56 хвилин та 4 секунди. Та так було не завжди, адже колись тривалість доби була іншою. І вона змінюється досі.

Вчені визначили, що 600 мільйонів років тому доба на Землі становила 21 годину. Виходить, що швидкість обертання Землі довкола осі сповільнюється приблизно на 1,8 мілісекунди на 100 років. Сповільнення спричиняє гравітаційний вплив Сонця та Місяця. Та останнім часом щось пішло не так.

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Земля / Фото National Today

Чи загрожує людям зміна швидкості обертання планети

У 2020 році вчені виявили, що Земля почала обертатися швидше. Через це доба на Землі стала коротшою.

Чим саме викликаний такий ефект вчені не можуть сказати.

Цілком ймовірно, що до цього призвело танення льодовиків. Вода з льодовиків курсує до екватора через обертання планети. Через це швидкість обертання Землі довкола осі збільшується. Та науковці говорять, що цей ефект не буде тривати довго і скоро Земля знову почне сповільнюватися.

На людство це ніяк не вплине. Адже на те, щоб тривалість доби помітно змінилася підуть тисячоліття. Зміна часу обертання впливає хіба на надточні пристрої, але з цим ми навчилися справлятися, додаючи або віднімаючи у розрахунках час.