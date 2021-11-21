Агентство аерокосмічних досліджень Японії (JAXA) не має власної пілотованої програми, тому не потребує такої кількості астронавтів, як, наприклад, NASA. Та все ж японці регулярно літають на МКС у співпраці з американцями. Востаннє астронавтів у Японії набирали 13 років тому. Тепер оголошено про новий набір.

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Астронавт JAXA Акіхіто Хошіде на борту МКС / Фото NASA

Новий набір астронавтів Японії

Звісно, що кандидатами можуть бути виключно японці. В JAXA наголошують, щоб жінки активніше подавали документи на участь, адже усі семеро діючих астронавтів Японії – чоловіки. Заявки на участь будуть прийматися з 20 грудня 2021 року по 4 березня 2022 року.

Раніше приймали кандидатів, які мали науковий ступінь, але тепер цю вимогу скасували. Таким чином кількість кандидатів може значно зрости. Проте письмові іспити включатимуть питання університетського рівня з природознавства, технологій, інженерії та математики. Також перевіряється рівень володіння англійською мовою, який має бути на найвищому рівні, адже співпрацюватимуть астронавти Японії з американцями.

Стосовно віку, то обмежень немає (якщо не вважати повноліття обмеженням). Також була знижена вимога до росту кандидатів – тепер він має становити не менше 149,5 сантиметра. Ймовірно, це пов'язано із закликом до участі жінок, адже вони в середньому нижчі за чоловіків.

Астронавти, які пройдуть набір, теоретично будуть брати участь у програмі "Артеміда" та відправляться до Місяця.