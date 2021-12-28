Практично усі мумії фараонів, які були виявлені у XIX та XX столітті були відкриті для вивчення. Мається на увазі саме розкривання саркофагів з давніми правителями та буквально витягування мумії з домовини. Але із залишками Аменхотепа І, який правив з 1525 по 1504 роки до нашої ери, так вчинити не ризикували. Це не дозволяло ретельно дослідити тіло фараона.

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Лицьова маска Аменхотепа, яку не ризикували зняти / Фото Phys

Вперше за 3 тисячі років

Раніше лицьову маску не ризикували знімати через її практично ідеальний стан. Археологи боялися пошкодити її, тому дослідження мумії всередині проводити було складно (якщо взагалі можливо). Насправді страх пошкодити маску нікуди не зник і її так й не зняли з покійника. А заглянути під неї допомогли сучасні технології – тривимірне сканування завдяки комп'ютерній томографії.



Ліва бокова проєкція / Фото Frontiers in Medicine

Попереднього разу на "голу" мумію мали змогу подивитися жерці, які займалися перепохованням Аменхотепа І. Сталося це в XI столітті до нашої ери. Священнослужителі відновлювали та займалися перепохованням фараонів, адже саркофаги часто ставали ціллю грабіжників.



Голова Аменхотепа І / Фото Frontiers in Medicine

Комп'ютерна томографія дозволила науковцям з величезною точністю дослідити тіло фараона. Виявилося, що правитель Єгипту мав чудові зуби без карієсу, мав зріст близько 168,5 сантиметра та помер у віці 35 років. Але причину смерті встановити не вдалося – на перший погляд, здоров'я у фараона було відмінним.

На тілі не було знайдено жодних прижиттєвих травм, поранень чи каліцтв. Нутрощі Аменхотепа були видалені після смерті під час муміфікації. Але мозок та серце залишилися. На жаль, грабіжники нанесли тілу фараона декілька пошкоджень, які священнослужителі намагалися "виправити" під час перепоховання.