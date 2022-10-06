SpaceX запустила росіянку до МКС: це перший за 20 років запуск космонавта з території США

Попри те, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну сколихнуло всю міжнародну космічну спільноту – це не завадило NASA та SpaceX запустити російську космонавтку Анну Кікіну на Міжнародну космічну станцію на борту космічного корабля Crew Dragon.

По суті, це перша російська космонавтка, яка стартувала на ракеті американського виробництва з американської землі за останні 20 років. Як повідомляє 24 канал, востаннє це було під час місії NASA STS-113 у 2002 році, коли російський космонавт Микола Бударін здійснив політ на МКС на шатлі Endeavor.

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Як пройшов старт

Очікувано ракета-носій Falcon 9 без жодних проблем злетіла з Космічного центру Кеннеді за встановленим графіком. Іншими особливостями запуск не відзначився. Хіба що варто згадати, що у ролі трекера невагомості виступила іграшка Альберта Ейнштейна.

Поки екіпаж SpaceX прямує на Міжнародну космічну станцію, а NASA продовжує співпрацю з "Роскосмосом", російський президент Владімір Путін погрожує ядерною війною усьому світу, а його армія знищує українські міста вбиваючи цивільне населення нашої держави.

Попри все це, космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX, який отримав назву Endurance, доставить росіянку Кікіну на орбіту разом з екіпажем з двох астронавтів NASA і одного японського астронавта.

Чому росіянка летить на американському кораблі

Причиною цієї події стала угода між NASA та "Роскосмосом" про перехресні польоти в рамках якої американські астронавти відправляються на МКС на російських кораблях і навпаки.

Перша місія за новою угодою про заміну екіпажу відбулася минулого місяця, коли астронавт NASA Френк Рубіо стартував на МКС разом з двома космонавтами-компаньйонами на борту російської ракети "Союз". Політ Кікіної завершує цей конкретний обмін, який відбувся після того, як Сполучені Штати відновили можливість запускати астронавтів на орбіту з американської землі.

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Тепер США не потрібна Росія

Корабель "Союз" був єдиним орбітальним кораблем, доступним для астронавтів після того, як NASA перестала запускати шатли у 2011 році. Це тривало доки SpaceX не продемонструвала цю можливість у травні 2020 року, здійснивши знаковий випробувальний політ Demo-2 до МКС.

Компанія Ілона Маска вже запустила вісім орбітальних місій з екіпажем, дві з яких були приватними туристичними місіями, а низка інших вже запланована на майбутнє. І кілька з цих майбутніх польотів будуть з космонавтами.

Тепер США не потрібні російські кораблі для того, щоб забезпечувати присутність своїх астронавтів на МКС, тож, ймовірно, після закінчення дії угоди подібні домовленості укладені не будуть.