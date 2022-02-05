Повідомляється, що виявлене ще у 2011 році значне підсилення видимої яскравості зорі було результатом мікролінзування. "Роль лінзи" виконала самотня чорна діра, яка рухається у міжзоряному просторі. Раніше подібних чорних дір не виявляли.

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Фотографія зірки, світимість якої підсилила транзитна чорна діра / Фото Arxiv.org

Самотня чорна діра

Сама природа чорних дір не дозволяє нам їх побачити прямо, адже гравітація об'єктів така потужна, що поглинає фотони. Тому ми знаємо про компактні об'єкти завдяки тому, що біля них є інші об'єкти (зірки чи акреційні диски), які ми можемо досліджувати та зрозуміти, що вони обертаються навколо чорної діри.

Та науковці давно розуміли, що у Всесвіті мають існувати мільйони чорних дір, які ми не можемо побачити, адже вони самотні – біля них немає, наприклад, зірок. Тому виявити такий об'єкт можна лише одним методом – мікролінзуванням. Проблема полягала у тому, що таку подію виявити надзвичайно важко.



Поступове зменшення видимої яскравості зірки – це ефект мікролінзування / Фото Arxiv.org

Виявити чорну діру, яка блукає у міжзоряному просторі вийшло тоді, коли вона опинилася прямо між Землею та далекою зіркою. Компактний об'єкт своєю потужною гравітацію буквально сфокусував на Землі світло зірки, що ми спостерігали у вигляді видимого підвищення світимості зорі – це й називається мікролінзуванням.

Відкриття сталося ще у 2011 році, коли дві проєктні групи помітили ріст яскравості зорі. Слід зазначити, що вони цілеспрямовано шукали такі події. Наступні шість років космічний телескоп "Габбл" вів спостереження за об'єктом, фіксуючи усі зміни. Найцікавіше сталося тоді, коли науковці помітили як положення зірки трішки змінилося – це прогнало останні сумніви щодо природи збільшення яскравості. Річ у тому, що чорна діра, проходячи на лінії зору Земля – зірка, гравітацію так викривила світло, що видиме положення зірки на певний час змінилося.

Самотня чорна діра має масу приблизно як 7,1 Сонць.

Нас та чорну діру розділяють близько 5 135 світлових років.

Швидкість компактного об'єкта становить 45 кілометрів на секунду.

Відкриття самотньої чорної діри – це важливий крок у вивченні міжзоряного простору. Окрім того, це підтверджує давню теорію про те, що багато чорних дір ми просто не можемо побачити через відсутність біля них зірок чи акреційних дисків.