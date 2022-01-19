Вперше у США водій Tesla постане перед судом за смертельне ДТП за участю автопілота

Громадянина США звинувачують у скоєнні злочину зі смертельними наслідками, пов'язаного з використанням автоматизованої системи водіння компанії Tesla. Це перший випадок такої справи у суді.

Звинувачення власнику Tesla Model S пред'явили прокурори штату Каліфорнія. Мова про аварію, що сталася у 2019 році за участі системи автопілота.

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Що відомо

Інцидент стався в передмісті Лос-Анджелеса.

27-річний Кевін Джордж Азіз Ріад, з'їжджаючи з шосе, проїхав на червоне світло і врізався в Honda Civic, що призвело до смерті двох людей.

Власника машини звинувачують у ДТП зі смертельними наслідками.

Свою провину Ріад не визнає.

До судового процесу його випустили під заставу, поки справа знаходиться на розгляді.

В офіційних документах суду функція автопілота в електрокарі не згадується.

При цьому Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA), яка організувала команду для розслідування інциденту, підтвердила, що функція була активна під час ДТП.

У найближчому майбутньому відомство планує опублікувати результати розслідування.

NHTSA нагадує, що на сьогодні жодне з наявних у продажу транспортних засобів не має права на повне "самокерування". Незалежно від того, чи активований автопілот, водій зобов'язаний весь час контролювати дорожню обстановку і дивитися на дорогу. Відповідно до законів Штату, він також відповідає за наслідки управління за допомогою автоматизованих систем,

– йдеться в заяві NHTSA.

Захисник Ріада не відповів на запити AP NEWS про коментарі минулого тижня, а окружна прокуратура Лос-Анджелеса відмовилася обговорювати справу. Попереднє слухання Ріада призначено на 23 лютого.

Автопілот Tesla викликає пильну увагу з боку американських регуляторів не вперше. У 2021 році NHTSA почала розслідування, в рамках якого розглядають 11 інцидентів з автопілотом, який з якихось причин спричиняв аварії, врізаючись в автівки швидкої допомоги, поліції та пожежних з увімкненими проблисковими маячками. У розслідуваних ДТП щонайменше 17 людей отримали поранення, одна людина загинула.